عودة الطقس المتقلب.. سحب ممطرة على كافة الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى تأثر البلاد برياح شمالية رطبة وباردة على كافة الأنحاء الشمالية وتنشط علي مسطح البحر المتوسط ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج.
وذكر بيان الهيئة أن السحب المتوسطة تتكاثر على السواحل الشمالية والدلتا وصولا إلى القاهرة، مع سقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة، والحرارة الآن علي القاهرة 11 درجة.
ويشهد الطقس انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج هناك ل 4 أمتار.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، وسانت كاترين العظمى 13 درجات والصغرى 00 .
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