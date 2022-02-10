محافظ كفرالشيخ: استرداد 8 أفدنة ومتابعة يومية لتنفيذ قرارات الإزالات

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يوميا موقف تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق الخطة المستهدفة، موجها بالتنسيق الكامل مع جهات الولاية للأراضى التى تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.





وأوضح المحافظ فى بيان اليوم الخميس، أن الأجهزة التنفيذية قامت بتنفيذ قرارات إزالة، منهم 62 قرار على مساحة 8 أفدنة وقرار على مساحة 140 متر بالتعاون بين مجالس المدن وقوات الأمن، ورد الأراضى لجهات الولاية وذلك ضمن أعمال الموجة ال 19 لاسترداد أراضى املاك الدولة. وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ الموجة الـ (19)، لتذليل معوقات العمل أولا بأول تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

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