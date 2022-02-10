رئيس شركة تيسنكروب الألمانية: جاهزون للمشاركة فى «مصر تستطيع بالصناعة»

جدة - نرمين السيد - استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ثوور لومان، المدير التنفيذى لقطاع الأسمده والطاقة الخضراء بشركة تيسنكروب الألمانية المتخصصة فى مجال صناعة الأسمدة والبتروكيماويات والطاقة النظيفة لمدة 80 عاما فى مصر، وأيمن المغلى المدير الإقليمي لتطوير الأعمال.





جاء ذلك بحضور السفير محمد خيرت مساعد الوزيرة للتعاون الدولى، وذلك لبحث سبل التعاون فى إطار التحضير لإطلاق مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" وهو النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" المقرر انعقادها أواخر شهر مارس القادم.

فى مستهل اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم، بثوور لومان، وأعربت عن سعادتها بهذا اللقاء وتطلعها إلى تعاون مثمر مع الشركة، لما لها من تاريخ طويل فى مصر فى مجال صناعة البتروكيماويات والطاقة الخضراء التى تعد أحد أهم الركائز التى تقوم عليها أى صناعة، مضيفة أن هذه النسخة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" ستشهد لأول مرة دعوة مديرى عدد من الشركات العالمية التى يعمل بها الخبراء المصريون، لحضور الفعاليات حتى يتعرفوا عن قرب على استراتيجية الدولة المصرية والجهود المبذولة لتطوير المجال الصناعى، وذلك للإسهام فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة فى مجال توطين الصناعة، وتعظيم الاستفادة من خبرات علمائنا فى كل مكان.

واستعرضت وزيرة الهجرة محاور وأهداف سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، خلال اللقاء، وكذلك نتائج النسخ الخمس السابقة منه، وأكدت أن مؤتمرات "مصر تستطيع" هى مؤتمرات وطنية تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتستهدف بالأساس جمع علمائنا وخبرائنا المصريين بالخارج وربطهم بأرض الوطن للاستفادة من علمهم وخبراتهم وكفاءتهم وإدماجها فى عملية التنمية الجارية فى الدولة المصرية بعهد الجمهورية الجديدة، موجهة الدعوة للخبير الألمانى والكوادر المصرية العاملة بالشركة التى يترأسها للمشاركة فى مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة".

من جانبه، عبر ثوور لومان، المدير التنفيذى لقطاع الأسمدة والطاقة الخضراء بشركة تيسنكروب الألمانية المتخصصة فى مجال صناعة الأسمدة والبتروكيماويات والطاقة النظيفة، عن تقديره وامتنانه للقاء وزيرة الهجرة وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا انبهاره بالطفرة التى حدثت فى مصر على كل المستويات بما يجعلها فى مصاف الدول الكبرى ابتداء من سنة 2015.

وأضاف لومان أن شركته تعمل فى مجال الطاقة فى مصر منذ 80 عامًا، معربا عن اعتزازه بالكوادر المصرية الماهرة التى تعمل فى كل أقسام وإدارات الشركة، ووصفهم بأنهم شركاء نجاح وعنصر مهم ومؤثر فى دولاب العمل والإنتاج، مؤكدًا استعداده لحضور مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" والتعاون من أجل أن يؤتى ثماره.