/678567/الطقس-الآن-بارد-نهارا-شديد-البرودة-ليلا-والحرارة-تصل-صفر-ببعض-المناطق

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس الآن الخميس 10 فبراير برودة نهارا تشتد ليلا على كافة أنحاء البلاد، مع هبوب رياح شمالية رطبة وباردة تؤثر على كافة الأنحاء الشمالية وتنشط علي مسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج؛ مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

دوت الخليج كما تتوقع الأرصاد تكاثر للسحب المتوسطة على السواحل الشمالية والدلتا حتى القاهرة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، معلنة درجة الحرارة الآن بالقاهرة 11 درجة. الطقس الآن وذكرت هيئة الأرصاد الجوية وصفا لحالة الطقس تضمن طقس بارد نهارا بالقاهرة الكبرى وجنوب وشمال الوجه البحري، فيما يسود طقس مائل للبرودة نهارا بالسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع جو معتدل نهارا بكل من جنوب الصعيد ووجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. أما عن حالة الطقس ليلا فأشارت هيئة الأرصاد الجوية أن ليل اليوم سيسود طقس شديد البرود بكافة أنحاء الجمهورية مع توقعات بموجة صقيع بكل من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجات الحرارة اليوم الخميس 10 فبراير 2022 وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة وفقا لحالة الطقس اليوم كالآتي: القاهرة 16 - 10 الإسكندرية 16 - 12 وادي النطرون 16 – 11 طنطا 16 – 10 شبين الكوم 16 – 10 دمنهور 16 – 10 بلطيم 16 – 11 مطروح 16 -11 السلوم 15 – 10 سيوة 17 – 9 بورسعيد 17 – 10 دمياط 16 – 11 الزقازيق 16 – 10 المنصورة 16 -10 الإسماعيلية 17 -10 السويس 17 – 10 العريش 16 -10 رفح 15 – 10 رأس سدر 16 -10 نخل 15 – 3 نويبع 16 – 15 طابا 16 -13 كاترين 13 – 0 الطور 18 – 10 شرم الشيخ 19 – 13 الغردقة 19 – 13 مرسى علم 20 – 12 الفيوم 16- 9 بني سويف 16 – 8 المنيا 16 – 6 أسيوط 16 – 7 سوهاج 16 – 7 قنا 17 – 7 الأقصر 18 – 8 أسوان 19 – 8 إدفو 19 – 8 أبو سمبل 19 – 8 الوادي الجديد 18 – 6 شلاتين 25 – 13 أبو رماد 24 -13 حلايب 23 – 14 رأس حدربة 23 – 14 ويشهد البحر المتوسط أوضاع مضطربة ويصل ارتفاع الموج فيه من 3 إلى 4 أمتار، وكذلك البحر الأحمر الذي يتأرجح بين معتدل ومضطرب ويبلغ ارتفاع الأمواج فيه من 2 لـ 3 متر.

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