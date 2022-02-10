ما هي أهداف التنمية المستدامة2030 ؟

هي دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030. أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر متكاملة، أي أنها مجالات تؤثر وتتأثر ببعضها البعض، كما أنها توازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، اعتمدت الجمعية العامة للأمم لمتحدة تلك الأهداف بالإجماع عام 2015.
شعار أهداف التنمية المستدامة هو "ألا يتخلف أحد عن الركب"، وهو شعار يعكس التزام جميع دول العالم بتسريع عملية التنمية وضمان شمولها لجميع قطاعات المجتمع وفئاته المتنوعة.
تعرف على أهداف التنمية المستدامة هنا: http://www.leagueofarabstates.net/.../SDGTargetsHome.aspx
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