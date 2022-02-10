عاجل- رياح وبرودة وأمطار.. الأرصاد توضح الطقس الساعات المقبلة (صور)

جدة - نرمين السيد - الطقس الآن

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وجود رياح شمالية رطبة وباردة تؤثر على كل الأنحاء الشمالية وتنشط على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج، كما تزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

الطقس الآن

وأشارت الأرصاد الجوية فى منشور لها اليوم على صفحتها الرسمية بموفع "فيسبوك"، إلى وجود تكاثر للسحب المتوسطة على السواحل الشمالية والدلتا حتى القاهرة يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفة الى متوسطة الشدة، وضح أن الحرارة على القاهرة حاليا 11 درجة.

الطقس الآن

وأعلنت الأرصاد، تكاثر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على أوقات متفرقة.

وقالت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن فرص سقوط الأمطار، تزداد اليوم الخميس، على السواحل الشرقية.

وأشارت الأرصاد، إلى استمرار نشاط الرياح على معظم الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.