موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي.. والقنوات الناقلة

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يدخل فريق ليفربول الإنجليزي مباراته اليوم الخميس، ضد نظيرة ليستر سيتي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9:45 مساءً، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

القنوات الناقلة

تقام مباراة ليفربول ضد فريق ليستر سيتي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، beIN Sports 1 HD Premium

ترتيب ليفربول في الدوري

ليفربول يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة مع تبقي مباراة للريدز بينما يأتي ليستر في المركز العاشر بـ26 نقطة.

تصريحات يورجن كلوب

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لـ ليفربول: "لقد عاد مو الآن، تحدثت معه بالفعل وهو محبط للغاية لكنه يتطلع إلى الأشياء القادمة هنا الآن.

وأضاف: "أول شيء قاله لي صلاح عندما رأيته: "أنا مستعد".

وتابع: "إنه لاعب ذو خبرة كبيرة ووحش من الناحية البدنية لذلك علينا أن ننتظر ونرى، من الوضح أنه سيكون لديه جلسة تعافي صغيرة اليوم وسنرى كيف يشعر غدا ونقرر".

واختتم: "لا نملك خطة مناسبة الآن، الهدف هو أن يلعب أطول فترة ممكنة ولكننا لن نتسرع في ذلك، إذا كان على ما يرام لن نتركه دون لعب لأسباب خاطئة لذلك دعونا ننتظر".

نجح منتخب السنغال من تحقيق الفوز على نظيرة القاري، منتخب مصر بنتيجة أربعة مقابل هدفين، في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، ليتوج أسود التيرانجا بأول نسخة لهم بالبطولة.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي

ويلتقي ليفربول مع ليستر سيتي الخميس المقبل، في الساعة العاشرة إلا ربع مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف ليفربول فريق ليستر سيتي في مباراة الخميس المقبل، على ملعب الأنفيلد، والتي يبحث فيها عن تحقيق الفوز بعد السقوط في مباراة الذهاب بالدور الأول من بطولة الدوري الممتاز.