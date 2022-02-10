موجز دوت الخليج: موعد تحسن الأحوال الجوية.. ووفاة نجل عادل الفار

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تسجيل 2194 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 60 حالة جديدة. ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية: مواعيد وشروط حجز وحدات جنة وسكن مصر (فيديو) عاجل.. الصحة تعلن حصيلة إصابات ووفيات كورونا خلال 24 ساعة 4 قرارات صارمة من محافظ الغربية خلال جولة ليلية مفاجئة بشوارع طنطا الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية اليوم.. وتعلن أماكن سقوط الأمطار (صورة) الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية (صورة) المرور تواجه تقلبات طقس الخميس بإجراء سريع كورونا فى الدول العربية.. هذا البلد يحقق أكثر عدد من الإصابات خلال يوم اقتحام الكابيتول.. قرار جديد من لجنة التحقيق الأمريكية كورونا فى البرازيل.. الإصابات تلامس الـ 27 مليونا كورونا يواصل تعميق جراح العالم.. حصيلة أعداد الإصابات والوفيات الصومال.. 3 قتلى و10 مصابين فى انفجار لغم أرضى رئيس وزراء كندا يعلن الحرب على حزب المحافظين قرار عاجل من اللجنة المنظمة لـ مونديال الأندية بشأن مباراة الأهلى والهلال أهداف غزيرة.. نتيجة مباراة أستون فيلا وليدز يونايتد فى البريميرليج (فيديو) تريزيجيه يعلن السبب الرئيسى لانتقاله إلى باشاك شهير التركى (فيديو) ترتيب الدورى الإنجليزى.. السيتى يصعب المهمة على ليفربول (صورة) شوبير يعلن آخر مستجدات أزمة تجديد عقد موسيمانى مع الأهلى (فيديو) هل رحل المدير الفنى لـ الإسماعيلى عن قلعة الدراويش؟.. اعرف الصح اليوم.. كشف تفاصيل كأس العالم لأندية السلة فى مؤتمر صحفى حتحوت: طارق حامد من الصعب أن يشارك أمام بترو أتلتيكو.. لهذا السبب (فيديو) عامر حسين يعلن موعد توقف الدورى الممتاز زوجة أبو جبل بعد أنباء طلاقها: مصدومة تفاصيل وأسباب وفاة «شادى» نجل الفنان عادل الفار (صور) موعد انتهاء محمد هنيدى من «الجواهرجى» حالته متأخرة.. نجل أحمد حلاوة يعلن إصابة والده بـ كورونا (صورة) بعد شائعات عودتها لـ حسام حبيب.. شيرين تعزى عمرو مصطفى (صورة) بعد 5 أسابيع.. إيرادات «الجريمة» تحقق رقما مذهلا إخماد حريق هائل التهم مطعم كباب وكفتة فى بورسعيد تصادم مروع بين تريلا وميكروباص بـ الفيوم.. وهذا عدد الإصابات

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