مواعيد مباريات اليوم الخميس.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الخميس، العديد من المواجهات الهامة ومن ا|برزها مباراة ليفربول ضد نظيرة ليستر سيتي، ومواجهات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري المصري

يخوض فريق البنك الأهلي ضد نظيرة سموحة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

الإسماعيلي ضد فريق فيوتشر والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مواعيد مبار يات الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون ضد أرسنال في تمام الساعة 9:45 مساءعبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium

تقام مباراة ليفربول ضد فريق ليستر سيتي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، beIN Sports 1 HD Premium

الكأس الإيطالي

يخوض فريق يوفنتوس مباراته ضد فريق ساسولو والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً 0 مساء عبر قنوات canale 5 italia، Lega Serie A YouTube

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

أتلتيك بيلباو ضد فريق فالنسيا في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، عبر قنواتL'Equipe TV