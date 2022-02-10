الطقس اليوم.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين وتعلن درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ويكون طقس اليوم مائلا للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما يسود ليلا طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء، حيث يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار

وتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

فيما تسقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة، مع وجود ظاهرة جوية تتمثل فى نشاط لـ الرياح الباردة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 16 10

الإسكندرية 16 12

وادى النطرون 16 11

طنطا 16 10

شبين الكوم 16 10

دمنهور 16 10

بلطيم 16 11

مطروح 16 11

السلوم 15 10

سيوة 17 09

بورسعيد 17 10

دمياط 16 11

الزقازيق 16 10

المنصورة 16 10

الإسماعيلية 17 10

السويس 17 10

العريش 16 10

رفح 15 10

رأس سدر 16 10

نخل 15 03

نويبع 16 15

طابا 16 13

كاترين 13 00

الطور 18 10

شرم الشيخ 19 13

الغردقة 19 13

مرسى علم 20 12

الفيوم 16 09

بنى سويف 16 08

المنيا 16 06

أسيوط 16 07

سوهاج 16 07

قنا 17 07

الأقصر 18 08

أسوان 19 08

إدفو 19 08

أبوسمبل 19 08

الوادى الجديد 18 06

الشلاتين 25 13

أبو رماد 24 13

حلايب 23 14

رأس حدربة 23 14