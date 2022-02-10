4 قرارات صارمة من محافظ الغربية خلال جولة ليلية مفاجئة بشوارع طنطا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال جولة ليلية مفاجئة قام بها المحافظ، اليوم الأربعاء، بمدينة طنطا والتى استمرت لثلاث ساعات.

وتفقد المحافظ، خلالها شوارع "بطرس، والكورنيش، وسكة المحلة، والجلاء، وسعيد، والمعتصم، والبحر، والنادى، وكفر عصام، ونادى المعلمين، والنحاس، وابن الفارض، ومصطفى كامل".

وشدد محافظ الغربية على قسم الإشغالات بحى أول وثان طنطا بإزالة جميع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق.

وجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعى بمتابعة حالة إحدى السيدات المشردات بشارع سعيد، وتوفير مكان إيواء لها داخل إحدى أدوار الرعاية على الفور.

رافق المحافظ خلال جولته رئيس حى أول طنطا عادل داوود، ونائب رئيس حى ثان طنطا سيد المحلاوى.