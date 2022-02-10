مواعيد وشروط حجز وحدات جنة وسكن مصر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، فى برنامج "رأى عام"، المذاع عبر قناة "تن" الفضائية، مساء أمس الأربعاء.
وأكدت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى أن حجز وحدات جنة وسكن مصر سيبدأ على الموقع الإليكترونى بعد 3 أسابيع بعد طرح كراسات الشروط.
وأضافت: "من لديه وحدة فى مشروع سكن مصر أو دار مصر لا يحق له الحجز فى هذه الوحدات، حيث سيكون حينها رغبته الاستثمار وهناك من يحتاجون هذه الوحدات بشكل مُلح، وليس للاستثمار وهم أولى بهذه الوحدات".
وأشارت المهندسة مى عبد الحميد إلى أن أن سعر الوحدات يبدأ من 450 ألفا، وحتى مليون و400 ألف جنيه للوحدة، لافتة إلى أن الوحدة التى سيزيد سعرها على مليون و400 ألف ستندرج تحت مبادرة الـ 8%، ويشترط أن يكون دخل الأسرة 50 ألف جنيه، والأعزب 40 ألف جنيه.
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