الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية (صورة)

جدة - نرمين السيد - وعلى صفحتها الرسمية على فيسبوك، توقعت الأرصاد أن يشهد غدا الجمعة تحسنا كبيرا فى الأحوال الجوية، حيث ترتفع درجات الحرارة، وتقل فرص الأمطار سوى على السواحل الشمالية الشرقية بكميات قليلة.

وكشفت الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار اليوم الخميس، حيث حذرت من استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء.

وأشارت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك إلى سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحرى.

ولفتت الأرصاد إلى سقوط أمطار خفيفة على محافظات جنوب الوجه البحرى، والتى تمتد إلى محافظات القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وسيناء.

وأشارت إلى وجود ظاهرة جوية تتمثل فى نشاط الرياح على معظم الأنحاء خلال فترات النهار، لافتة إلى أن الملاحة البحرية ستشهد اضطرابا على البحر المتوسط.