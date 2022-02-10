/678555/دمرت-مستقبلي-وهاخد-حقي-بالقانون-حمو-بيكا-يكشف-ظلم-نقابة-الموسيقيين-له

كشف مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا عن تعرضه للظلم من قبل نقابة المهن الموسيقية، الذي يتولى رئاستها الفنان هاني شاكر، وذلك بعد قرار منعه من الغناء داخل مصر.

دوت الخليج يرصد تصريحات حمو بيكا حول نقابة المهن الموسيقية

وخرج حمو بيكا عن صمته، في بث مباشر، نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يتحدث فيه عن معاناته للوصول إلى ما هو عليه وكيف أطاحت به نقابة المهن الموسيقية.

وجاء أبرز تصريحات حمو بيكا حول نقابة الموسيقيين على النحو الآتي:

- أنا مظلوم بقالي سنين، وفيه ظلم في النقابة وافترى، وأنا هكشف كل ظالم، وهجيب حقي بالقانون.

- مش عايز أغني تاني ولا أمسك الميكروفون في البلد دي تاني، أهم حاجة أجيب حقي.

- حسبي الله ونعم الوكيل، دمرت مستقبلي، ومستقبل اللي معايا، وأنا هوريكوا معايا ناس قد إيه بتاكل عيش من ورايا.

- قالوا في النقابة إن فيه ناس قدمت ورق مزوَّر، وناس تاني مسجلة، وبعدين أخدوا الكارنيهات.

- أنتوا مش عارفين أنا عايش إزاي، ومش بنام ولا يوم.

- أنا تعبت وشقيت ونجحت بالجمهور، وطول ما أنا مظلوم؛ حقي إن شاء الله هيجي.

أزمة حمو بيكا مع الفنانة شمس

هذا ونشبت أزمة قوية بين حمو بيكا والفنانة شمس، بدأتها الأخيرة أثناء حلولها ضيفة على برنامج “نص الكلام” مع الإعلامية راغدة شلهوب، الذي يذاع عبر قناة النهار الفضائية، حيث ردت شمس على سؤال راغدة شلهوب حول حمو بيكا، قائلة: “مين ده معرفوش.. مظنش انه اسكندراني”، ونفت وجود مشكلة بينهما، قائلة: “مينفعش يحصل بيني وبينه حاجة، وعيب يقول عليا معرفهاش وأنا بمثل من 25 سنة مع يسرا وأحمد رمزي، عيب الفن له أصوله وانت أصلا مش موهوب”.

حمو بيكا يرد على شمس

وخرج مؤدي المهرجانات حمو بيكا عن صمته ليرد على إهانة الفنانة شمس له والتقليل من موهبته وأخلاقه، فكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "ردًّا على تصريح الفنانة شمس بالإساءة لي في برنامج ما، أنا عمري في حياتي يا أستاذة شمس ما قولت أنا مش عارفك، بالعكس أنا عارفك وبحبك جدًّا".

وتابع: "لو وصل لحضرتك أي كلمة منسوبة عني فـ أنا من على صفحتي الرسمية بقول لـ حضرتك أني عمري ما قولت كده، وأنا بحبك جدًّا وعارفك وبحترمك جدًّا، وشكرًا جدًا على كلامك عني، وأنتي على دماغي من فوق وليكي كل الاحترام والتقدير لحضرتك".

حمو بيكا وأزمة الملابس الداخلية

من جانبه، أعرب الفنان ومطرب المهرجانات حمو بيكا، عن استيائه من بعض الأنباء التي تداولها رواد السوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية، زاعمين بأنه صرح بذهابه لنقابة المهن الموسيقية بملابس داخلية، تعبيرا عن غضبه من موقف النقابة من الفنانة منى زكي، بعد أزمة فيلمها «أصحاب ولا أعز».

وكتب حمو بيكا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موضحا حقيقة الأمر: للمرة المليون .. بوست مفبرك بأسمي وجرايد تنشر، بدون التأكد من صحة الكلام المنتشر».

واستكمل: «بخصوص البوست المنتشر عن لساني (اني قولت هروح النقابة يوم الخميس بملابس داخلية ) ، الكلام ده مصدرش مني نهائي ولا صدر في بوست او استوري او لايف علي صفحاتي الرسميه .. كفايه كذب وتضليل وتشويه لاسمي .. مش كل حاجة تنتشر تلزقو اسم حمو بيكا فيها».