حالة الطقس: رياح شديدة وبرد قارس.. إغلاق ميناء العريش بسبب الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - أغلقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مساء اليوم، ميناء العريش البحرى بسبب الظروف الجوية التى تتعرض لها محافظة شمال سيناء، وسرعة الرياح وارتفاع الأمواج فى البحر المتوسط.





وأكد مصدر مسئول بميناء العريش البحرى أنه سيتم افتتاح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية، مشيرًا إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية فور تحسن الأحوال الجوية. وتتعرض محافظة شمال سيناء "اليوم" لرياح شديدة وموجة برد قارص وانخفاض كبير فى درجات الحرارة، مما أثر على الحركة التجارية والأسواق.

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