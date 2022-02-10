/678551/زيزو-الأغلبية-من-الجمهور-لم-يتوقعون-تأهل-منتخب-مصر-للنهائي

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال زيزو في تصريحات تلفيزيونية على قناة إم بي سي مصر ببرنامج "اللعيب": "مصطفى محمد كان بيؤدي كل المطلوب منه، والأهداف في الأول وفي الآخر رزق بتاع ربنا".

وأضاف: "الهواتف المحمولة كانت ممنوعة عن كل لاعبي منتخب مصر، عدا مصطفى محمد فقط الذي كان يأتي بهاتفه لنستمع للأغاني من خلاله".

وزاد: "قبل انطلاق البطولة أخبرت أحمد فتوح وإمام عاشور ألا يجهزوا أي شيء خاص بفترة الإجازة أو الراحة، لأننا سنعود لمصر يوم 7 فبراير بعد النهائي".

وأختتم قائلاً: "الأغلبية من الجمهور كان لا يتوقع تأهل مصر لنهائي أمم إفريقيا، ولكننا وصلنا للنهائي وأسعدنا الجمهور وكان ذلك هو هدف جميع اللاعبين".

كيروش: لو مشيت من منتخب مصر مش عايز الشرط الجزائي

كشف إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة، في مداخله تلفيزونية، عن موقف البرتغالي كارلوس كيروش، مع المنتخب الوطني الأول، في الفترة القادمة.

كما أكد الكومي، على موقف عقد كيروش مع اتحاد الكرة، في حالة الإقالة من قبل الاتحاد، والذي يشمل أن يأخذ راتب شهرين في حالة رحيله.

قدم البرتغالي كارلوس كيروش بطولتين من أقوى البطولات للفراعنة في العقد الأخير، سواء في كأس العرب، والتي تواجد بها في المربع الذهبي، وفي بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، والتي حل فيها وصيف البطولة.

تصريحات إيهاب الكومي

وقال الكومي خلال مداخلة تلفزيونية أن خالد الدرندلي ووليد العطار عقدا اجتماعا إداريا مع كيروش، عرض فيه الأخير طلباته والتجهيزات مثل ملاعب التدريب وفندق الإقامة وصالة ألعاب رياضية، وأن الدرندلي أكد لـ كيروش أنه سيتم الاستجابة لطلباته أبرزها تجهيز صالة ألعاب رياضية على أعلى مستوى خلال ساعات قليلة وتركيب الأجهزة.

وعن أنباء طلب كيروش إجراء تغيير في تشكيل الجهاز الفني، قال إنه ليس لديه معلومة بشأن الأنباء المتداولة، وأن كيروش هو المسؤول الأول عن الجهاز الفني والرؤية الفنية للفريق وله الحق في تغيير تشكيل الجهاز الفني إذا رغب.