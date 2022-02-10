/678537/شيرين-عبد-الوهاب-تقدم-خالص-تعازيها-لصديقها-عمرو-مصطفي

نعت الفنانة شيرين عبد الوهاب الملحن المعروف عمرو مصطفي بعد وفاة والدته التي رحلت عن عالمنا مساء أمس، بعد صراع مع المرض.

دوت الخليجيرصد تعازي شيرين عبد الوهاب الملحن عمرو مصطفي عبر “تويتر”

وكتبت شيرين عبد الوهاب عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قائلة:”خالص التعازي لصديقي عمرو مصطفي في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، ربنا يتغمدها بواسع رحمته و انا لله و انا اليه راجعون”.

أمير طعمية يصدم الجمهور بوفاة والدة عمرو مصطفي

وجاء نبأ وفاة والدة عمرو مصطفى من خلال حساب الفنان أمير طعيمة الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، إذ كتب ناعيا الراحل: “خالص التعازي لصديقي عمرو مصطفى، في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، ربنا يتغمدها بواسع رحمته و انا لله و انا اليه راجعون”.

شيرين عبد الوهاب تنفي شائعات عودتها لـ”حسام حبيب”

من ناحية اخرى، اصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا صحفيًا تكشف خلاله حقيقة عودتها للفنان حسام حبيب بعد ساعات من انتشار هذه الأخبار.

وجاء البيان كالأتي: “تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة”.

وتابعت في البيان: “هي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الألتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو السعادة بالجديد من الأغاني”.

إنفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب في شهر ديسمبر الماضي محركات البحث؛ بسبب نشر صورها وهي حليقة الشعر، وبعدها مباشرة ذاع خبر طلاقها من زوجها الفنان حسام حبيب، مما جعل الجمهور يظن أنه هو من فعل بها هكذا لذلك تم الطلاق، ولكنها خرجت نافية هذه الأخبار المتداولة جميعها وقالت أنها هي من حلقت شعرها لنفسها، وقالت: "دخلت الحمام حلقت شعري عشان أكون وحشة في عينيه فيطلقني"، وقالت أيضًا شيرين عبد الوهاب أنها ورثت هذه العادة من والدها، الذي كان يعبر عن تعبه النفسي الشديد من خلال حلاقتهالتامة لشعر رأسه، وهي كانت بحاجة لصرخة قوية تعلن فيها عن ما تمر به من ضيقة نفسية شديدة، فقامت بحلاقة شعرها.