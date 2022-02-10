مد كلنا واحد حتى 15 فبراير وإقبال كبير على الفروع «فيديو»

جدة - نرمين السيد - مدت وزارة الداخلية، فترة المرحلة 21 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية حتى يوم 15 فبراير الجارى، حيث يعد ذلك طفرة كبيرة تشهدها التى تتواصل فعاليتها بانضمام كيانات ومؤسسات صناعية جديدة والملابس التى تطرحها فى إطار المبادرة بمنتجاتها من الأجهزة الكهربائية بتخفيضات كبيرة يستفاد منها المواطنون فى تدبير احتياجاتهم من تلك النوعية من السلع.





وانطلقت فعاليات المرحلة الـ21 من مبادرة كلنا واحد، للمشاركة فى توفير كافة مستلزمات الأسرة من سلع غذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، تحت رعاية رئيس الجمهورية، التى أطلقها تأكيدا على الثوابت الاجتماعية والاستراتيجية الأمنية، وبهدف توفير السلع المختلفة ومنها الاستراتيجية بأسعار مخفضة.

وتم إطلاق المبادرة بعد تنسيق واجتماعات مع كبار التجار والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى والكيانات الصناعية، حيث تتوفر السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، بفروع السلاسل التجارية المشاركة على مستوى الجمهورية، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وفى نفس السياق، أثنى المواطنون على أسعار السلع المطروحة بالمبادرة، متوجهين بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتين إلى أن الأسعار فى متناول الجميع.

وشهدت فروع المبادرة على مستوى الجمهورية إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع المختلفة، تلبية لاحتياجاتهم فى ظل وفرة المعروض وجودة وانخفاض أسعاره.