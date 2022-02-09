معسكر مغلق للزمالك استعداداً لمواجهة بترو أتليتكو

/678538/معسكر-مغلق-للزمالك-استعدادا-لمواجهة-بترو-أتليتكو

يدخل الزمالك معسكر مغلق غداً الخميس، استعداداً لمواجهة بترو أتليتكو الأنجولي، ضمن مباريات الجولى الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيخوض الزمالك تدريباته غداً في الملعب الفرعي بالدفاع الجوي، نطراً لوجود انتخابات بمقر الزمالك في ميت عقبة، التي ستقام يوم الجمعة الموافق 11 فبراير من الشهر الحالي.

وسيلتقي الزمالك مع بترو أتليتكو يوم السبت القادم في تمام اسلاعة 6 بتوقيت القاهرة.

وكان لاعبوا الزمالك الدوليين حصوا على اجازة من التدريبات لمدة 3 أيام، قبل أن ينتظموا غداً في معسكر الفريق المغلق.

مرتضى منصور يعقد مؤتمر صحفي غداً بشأن انتخابات الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن عقد مؤتمر صحفي غداً بمقر النادي في ميت عقبة.

وسيكون المؤتمر الصحفي في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، لشرح كافة الترتيبات الخاصة بالعملية الإنتخابية بنادي الزمالك، التي سوف تقام يوم الجمعة الموافقة 11 فبراير من الشهر الحالي.

وستتم عملية التصويت في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة مقسمة إلى عدة لجان سيعلن عنها، مرتضى منصور غداً بالمؤتمر الصحفي الذي أعلن عنه.

مواعيد مباريات الزمالك في الدوري

سموحة والزمالك يوم 15 فبراير الجاري بإستاد الإسكندرية في الجولة التاسعة

الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة.

الزمالك والجونة يوم 7 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الثانية عشر.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.