/678535/بسمة-وهبة-بعد-أزمة-شيرين-عبد-الوهاب-السوشيال-ميديا-أصبحت-قاتل-ينهي-حياة-الأشخاص

استهلت الإعلامية بسمة وهبة حلقتها اليوم في برنامج «90 دقيقة»، والذي يعرض على قناة المحور، للحديث على شائعة عودة شيرين عبد الوهاب للفنان حسام حبيب، التي شغلت وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية.

دوت الخليج يرصد تعليق الأعلامية بسمة وهبة حول أزمة شيرين مع السوشيال ميديا

واستنكرت بسمة وهبة خلال برنامج 90 دقيقة حملة الانتقادات التى تعرضت لها شيرين بعد إنتشار الأخبار الكاذبة قائلة: ”الناس تقول رأيها لكن ليه ينصبوا أنفسهم حكماء، ما شهدناه يعد جريمة جديدة من جرائم السوشيال ميديا وحلقة جديدة من كوارثها التي أصبحت مثل القاتل المتسلسل ينهي حياة شخص بالشائعات أو بالتدخل أو بممارسة لعبة الوصايا والتحكم في حياة الناس، هناك فرق ما بين أقول رأي في فنان وفرق من أن الناس تجعل نفسها قضاة.

شيرين تنهئ حملة الشائعات حول روجعها لحسام حبيب

هذا وأصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا صحفيًا تكشف خلاله حقيقة عودتها للفنان حسام حبيب بعد ساعات من انتشار هذه الأخبار.

ونص البيان على: “تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة”.

وتابعت في البيان: “هي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الألتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو السعادة بالجديد من الأغاني”.

انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وكانت قد تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب في شهر ديسمبر الماضي محركات البحث؛ بسبب نشر صورها وهي حليقة الشعر، وبعدها مباشرة ذاع خبر طلاقها من زوجها الفنان حسام حبيب، مما جعل الجمهور يظن أنه هو من فعل بها هكذا لذلك تم الطلاق، ولكنها خرجت نافية هذه الأخبار المتداولة جميعها وقالت أنها هي من حلقت شعرها لنفسها، وقالت: "دخلت الحمام حلقت شعري عشان أكون وحشة في عينيه فيطلقني"، وقالت أيضًا شيرين عبد الوهاب أنها ورثت هذه العادة من والدها، الذي كان يعبر عن تعبه النفسي الشديد من خلال حلاقتهالتامة لشعر رأسه، وهي كانت بحاجة لصرخة قوية تعلن فيها عن ما تمر به من ضيقة نفسية شديدة، فقامت بحلاقة شعرها.