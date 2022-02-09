/678534/بسمة-وهبة-عن-أنباء-عودة-شيرين-عبد-الوهاب-لحسام-حبيب-تعبها-النفسي-بيتحكم-في-انفعالاتها

علقت الاعلامية بسمة وهبة على الانباء المنتشرة بشأن عودة شيرين عبد الوهاب للفنان حسام حبيب، بعد أيام ليست بالقليلة من انفاصلهما، مؤكدة على تمنيها بأن تصبح تلك الأنباء حقيقة يوما ما.

دوت الخليج يرصد تعليق بسمة وهبة على شائعة عودة شيرين عبد الوهاب لطليقها حسام حبيب

وتحدث بسمة وهبة عن هذه الأزمة عبر برنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه على قناة النهار، معربة عن استيائها من رواد السوشيال ميديا الذين يحاولون بشكل مستمر في هدم المنازل على أصحابها.

تصريحات بسمة وهبة بشأن أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

واتت تصريحات بسمة وهبة على أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، على النحو الآتي:

- فوجئت الفجر بانتشار خبر عودة شيرين وحسام، وبالنسبة لي فرحت جدًا وده الطبيعي.

- ما شهدناه يعد جريمة جديدة من جرائم السوشيال ميديا وحلقة جديدة من كوارثها التي أصبحت مثل القاتل المتسلسل ينهي حياة شخص بالشائعات أو بالتدخل.

- فطرتنا أننا نفرح لفرح الناس ونزعل على زعل الناس، ونفرح بعمار البيوت مش بخرابها.

- بتمنى رجوع شيرين وحسام لأني عارفة ومتأكدة أنهم بيحبوا بعض جدًا.

- مهما حصل من أخطاء البني آدمين لازم تتنازل عشان العشرة والمحبة.

-شيرين الإنسانة قبل المطربة، واللي زيها بيغفروا ويسامحوا ويتناسوا الأخطاء فهي بنت بلد وجدعة.

- نعلم جيدًا أن العلاج النفسي له آثار جانبية، وهو ما أعتقد أن يكون قد جعل انفعالات شيرين أكثر من الطبيعية.

- نتيجة التعب النفسي ورد الفعل المضاعف لديها خرج منها تصريحات غاضبة.

شيرين عبد الوهاب تنفي عودتها لحسام حبيب

من جانبه، أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا صحفيًا تكشف خلاله حقيقة عودتها للفنان حسام حبيب بعد ساعات من انتشار هذه الأخبار، قالت فيه: تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة”.

وتابعت في البيان: “هي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الألتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو السعادة بالجديد من الأغاني”