/678533/كيروش-لو-مشيت-من-منتخب-مصر-مش-عايز-الشرط-الجزائي

كشف إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة، في مداخله تلفيزونية، عن موقف البرتغالي كارلوس كيروش، مع المنتخب الوطني الأول، في الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كما أكد الكومي، على موقف عقد كيروش مع اتحاد الكرة، في حالة الإقالة من قبل الاتحاد، والذي يشمل أن يأخذ راتب شهرين في حالة رحيله.

قدم البرتغالي كارلوس كيروش بطولتين من أقوى البطولات للفراعنة في العقد الأخير، سواء في كأس العرب، والتي تواجد بها في المربع الذهبي، وفي بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، والتي حل فيها وصيف البطولة.

تصريحات إيهاب الكومي

وقال الكومي خلال مداخلة تلفزيونية أن خالد الدرندلي ووليد العطار عقدا اجتماعا إداريا مع كيروش، عرض فيه الأخير طلباته والتجهيزات مثل ملاعب التدريب وفندق الإقامة وصالة ألعاب رياضية، وأن الدرندلي أكد لـ كيروش أنه سيتم الاستجابة لطلباته أبرزها تجهيز صالة ألعاب رياضية على أعلى مستوى خلال ساعات قليلة وتركيب الأجهزة.

وعن أنباء طلب كيروش إجراء تغيير في تشكيل الجهاز الفني، قال إنه ليس لديه معلومة بشأن الأنباء المتداولة، وأن كيروش هو المسؤول الأول عن الجهاز الفني والرؤية الفنية للفريق وله الحق في تغيير تشكيل الجهاز الفني إذا رغب.

وشدد الكومي على أن الجبلاية ليس له خلافات مع كيروش، وأن المدير الفني شعر بالحزن بعد الهجوم عليه عقب خسارة مباراة نيجيريا.

رد فعل كيروش بعد هجوم المصرين

وأكمل إيهاب: "كيروش شعر بالحزن بعد الانتقادات والمطالبات بإقالته عقب مباراة نيجيريا".

وأردف الكومي: "المدرب البرتغالي قال لو إنتوا عايزين أمشي دلوقتي أمشي دون الحصول على الشرط الجزائي".

واختتم: “العلاقة بين كيروش واتحاد الكرة متميزة، مضيفا أن الهدف واحد لدى الجميع وهو الوصول إلى كأس العالم”.

محمد أبو جبل: لما وقع محمد الشناوي أمام كوت ديفوار كنت فرحان

كشف محمد أبو جبل عن رد فعله أثناء سقوط محمد الشناوي، في مباراة كوت ديفوار، بدور الثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وظهر محمد أبو جبل بقوة في البطولة، بعد تصديه 4 ركلات ترجيح في البطولة، وتصدي ركلة جزاء في بداية مباراة النهائي من ساديو مانى، وجاء معظم تصديه للركلات وهو يمتلك قزازة مياة.