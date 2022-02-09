/678529/إحتلت-المركز-13-على-العالم-تراك-فلانتينو-لعفرتو-وديزي-يتصدر-التريند

تصدر تراك «فلانتينو» وهو غناء مشترك بين مغني الراب عفرتو ومغني الراب ديزي، تريند موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك عن طريق إحتلاله المركز الـ13 على العالم بعد عرضه بيومين فقط، وجاءت مجمل مشاهداته إلى الآن حوالي 100 ألف مشاهدة، ويحتل المركز الـ8 في اليوتيوب المصري.

دوت الخليج يرصد لكم إحتلال تراك «فلانتينو» المركز الـ 13 على العالم في تريند اليويتوب وذلك خلال السطور القادمة.

تراك فلانتينو لعفرتو وديزي

واحتل تراك «فلانتينو» مركزين على مستوى يوتيوب العالم واليوتيوب المصري، حيث احتل المركز الـ13 على العالم، والمركز الـ8 على مستوى اليوتيوب المصري، والذي يعتبر رقم قياسي بعد إصدار التراك من يومين فقط.

معلومات عن عفروتو

اسمه الحقيقي أحمد محمد يعرفه جمهور الراب المصري عفروتو، ولد في يوم 7 فبراير عام 1997، هو رابر مصري في الاسكندريه وأهتم عفروتو بالراب منذ أواخر عام 2015 وقام بنشر أعماله سنه 2016، ودرس في كلية الحقوق بجامعة الأسكندرية.

ويعد عفروتو من أشهر مطربي الراب الذىن إنتشروا على الساحة مؤخرًا، وأصبح لهم شعبية كبيرة بين الجمهور، والذى أكد منذ ظهوره على الساحة أنه يريد تقديم نوع مختلف من أغاني الراب، بعيد عن الإسفاف من الكلمات، وتجديد نوع المزيكا.

سبب تسميته بعفروتو

صرح مغني التراب من قبل خلال إستضافته في برنامج بيت ريا وسكينة الذي يعرض على قناة النهار، وتقدمه كلًا من انتصار وبدرية طلبة، حيث قال عن سبب تسميتة بعفروتو:” اتسميت كده لما كنت في ابتدائي عشان كنت شقي، وكان في لعيب كورة اسمه مصطفى عفروتو لعيب في الاهلي وعشان كنت بلعب كوره سموني على اسمه لكن ملوش علاقة بالغنا”.

عفروتو يصرح عن قانون التراب

وقد صرح عفروتو عن قوانين غناء التراب خلال حلوله كضيف في برنامج ريا وسكينة قائلًا:” الرابر مينفعش يكتبله لازم هو يكتب لنفسه ويلحن لنفسه عشان ده بيعبر عنه”.

وعن وظيفتة التي كانت قبل غناء الراب صرح قائلًا:”كنت شغال ويتر في كافية من ثانوي مع الدراسة ومع الغنا، مفيش كافية في اسكندرية مشتغلتش فيه”.