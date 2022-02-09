/678530/مشيرة-خطاب-عن-تولي-بولس-فهمى-رئيسا-للمحكمة-الدستورية-العليا-الرئيس-رفع-سقف-الحقوق-المدنية-و-السياسية

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، انها شعرت بالفخر بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيين المستشار بولس فهمى رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، مؤكدة ان هذا القرار يعكس رؤية الدولة للجمهورية الجديدة ويعكس ترجمة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

دوت الخليج

قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيين بولس فهمى رئيسا للمحكمة الدستورية

واكدت السفيرة مشيرة خطاب، عبر مداخلة هاتفية على برنامج على مسؤليتى المذاع على قناة صدى البلد، على ان الرئيس عبد الفتاح السيسى رفع سقف الحقوق المدنية والسياسية فى مصر ، مؤكدة ان الجمهورية الجديدة هى دولة المواطنة والعدالة وحقوق الإنسان ،لافتة غلى أن هذا القرار هو ليس مجرد تعيين ولكن هو ضمن رؤية الرئيس الذى يعمل علي تنفيذها منذ توليه منصب رئيس الجمهورية وسلسلة من القرارات فى مجال الحقوق المدنية و السياسية

رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى

لفتت الى ان الدولة المصرية تعمل على حقوق الإنسان بالتزامن مع العمل على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بنفس القوة، مؤكدة ان تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم اعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تصب فى صميم الحقوق المدنية والسياسية، مضيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى له رؤية حقوقية و يتخذ العديد من القرارات والخطوات القوية على ارض الواقع لتحقيق تلك الرؤية ولتحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأشادت بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى فى احياء مصر المستنيرة بمفهوم القرن الحادي والعشرين ومخاطبة العالم بالغة حقوق الإنسان.