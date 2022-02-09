/678527/من-بينها-أفضل-مخرج-١٢-جائزة-لحظر-تجول-بمهرجان-جمعية-الفيلم

حصد فيلم حظر تجول للمخرج أمير رمسيس، حوالي ١٢ جائزة في الدورة 47 من مهرجان جمعية الفيلم للأفلام والتي تم عرضها في عام 2020، وقد حصل الفيلم على نصيب الأسد في الجوائز بين الأفلام المصرية ٢٤ التي عرضت عام 2020 ، وجاء ذلك ما بين دور العرض وبين المنصات.

دوت الخليج حصول فيلم حظر تجول على 12 جائزة في الدورة الـ 47 من مهرجان جمعية الفيلم وذلك خلالى السطور القادمة.

جوائز فيلم حظر تجول

فحصل فيلم حظر تجول على جائزة أفضل أفيش للمصمم يوسف عادل، والديكور للمهندس عاصم علي، والموسيقي التصويرية لتامر كروان،والتصوير لعمر أبو دومة والمونتاج لهبة عثمان، وأحسن سيناريو لأمير رمسيس، كما حصل أيضًا علي جائزة أحسن إخراج، وقد حصل كامل الباشا علي جائزة ممثل الدور الثاني، وممثلة دور ثان للفنانة أمينة خليل، كما قد حصلت إلهام شاهين علي جائزة أحسن ممثلة، وحصل المنتج صفي الدين محمود على جائزة أفضل فيلم لعام 2020 وجائزة أفضل فيلم من خلال تصويت الجمهور.

فيلم حظر تجول يحصد 4 آخرى

وقد حصد الفيلم العديد من الجوائز خلال منافساته في المهرجانات والمسابقات المحلية والدولية خلال جولات فيلم حظر تجول للمخرج أمير رمسيس، حيث فاز بـ 4 جوائز في مسابقة الفيلم المصري من جمعية كتاب ونقاد السينما وهي جائزة أفضل مخرج وأفضل سيناريو لأمير رمسيس، منها جائزة أفضل ممثلة للنجمة القديرة إلهام شاهين، وجائزة أفضل وجه صاعد للنجم محمود الليثي، وأيضًا 4 جوائز في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ 69 وهي جائزة أفضل مخرج، جائزة أفضل ممثلة للنجمة إلهام شاهين، وجائزة أفضل فيلم، جائزة الأبداع الفني للنجم القدير كامل الباشا.

عروض كاملة العدد لفيلم حظر تجول

ونافس الفيلم في المسابقة الرسمية لـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42، وحظي على عروض كاملة العدد، كما حازت نجمته إلهام شاهين بجائزة احسن ممثلة عن دورها في الفيلم، كما حصلت على جائزة في مهرجان القدس للسينما العربية.

قصة فيلم حظر تجول

الجدير بالذكر، أنه يتتبع الفيلم قصة فاتن بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن حمامة على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثًا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى. ويقوم ببطولة الفيلم عدد من النجوم منهم: إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والنجم الفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم ٢٣، والفيلم من تصوير عمر أبو دومة، والمدير الفني للفيلم عاصم علي، تصميم أزياء الفيلم ناهد نصر الله، والفيلم من مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، وهو إنتاج مشترك بين شركات Red star Films، و S Productions وTeam One Productionsو The Cell Post-production، ومن إخراج وتأليف أمير رمسيس.