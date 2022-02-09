/678522/منافسة-شرسة-بين-ثلاثة-شركات-أبهرت-لجنة-التحكيم-ببرنامج-الفرصة-في-كلمة-أخيرة

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن خمسة شركات فقط من إجمالي 30 شاركت شاركت منذ بداية برنامج "الفرصة" منذ المرحلة التسابقية سيصلون للنهائي، حيث تتنافس الشركات على جوائز قيمتها تتجاوز خمسة مليون جنيه، و الجائزة الأولى قيمتها مليون جنيه.

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أوضحت الحديدي خلال برنامجها "الفرصة في كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON"، أن حلقة اليوم تشهد منافسات بين ثلاثة شركات أبهرت لجنة التحكيم في المرحلة التصفيات الأولى.

منافسة شرسة بين ثلاثة شركات أبهرت لجنة التحكيم ببرنامج "الفرصة في كلمة أخيرة"

كشفت الإعلامية عن الشركات المتنافسة الثلاثة، قائلة : "الشركة الأولى كونها مجموعة من العلماء لإنقاذ الناس ممن يتعرضون للحوادث والشركة الثانية أنشأها مجموعة من البرمجين العباقرة والذين يطمحون أن يتحولون لشركة منافسة لجوجل، أما الشركة الثالثة فتعمل على تحقيق نقلة في قطاع يشكل مورد مهم من موارد الدخل القومي وهو قطاع السياحة الذي يشغل الملايين.

"الفرصة في كلمة أخيرة" يذاع الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.