سفير مصر بالكويت: لدينا فرص استثمارية واعدة فى مختلف المجالات

جدة - نرمين السيد - أكد سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت، أهمية العمل على توطيد العلاقات بين مصر والكويت وفتح آفاق أرحب فى التعاون، مشيرا إلى الإنجاز الكبير الذى حققته الدولة المصرية من تطور فى الناتج المحلى وجذب رؤوس الأموال للاستثمار فى مصر خلال الفترة الأخيرة.





وقال شلتوت، خلال لقائه برئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية أحمد الجار الله، اليوم الأربعاء، إن مصر لديها من الفرص الاستثمارية الواعدة فى شتى المجالات، مشيرا إلى البنية التحتية الكبرى التى نفذتها الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى بما يتيح إقامة مختلف المشروعات الكبرى والاستثمارية. ومن جانبه أشار عميد الصحفيين الكويتيين أحمد الجار الله، خلال اللقاء إلى التطور الاقتصادى والإنمائى فى مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مجالات البنية التحتية والاستثمار والنهضة العمرانية فى مختلف أنحاء الجمهورية، لافتا إلى فتح المجال أمام المستثمرين مع وجود قوانين تسهل عملية الاستثمار. حضر اللقاء سكرتير أول السفارة المصرية بالكويت أحمد أبو المجد ومدير وكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت طارق حمدى.

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