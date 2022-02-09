جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، عن استكماله برنامج العلاج من فيروس كورونا فى المنزل عقب خروجه أمس من المستشفى.





وأكد الناظر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أنه سيستثمر فترة تواجده فى المنزل للإجابة على أسئلة متابعيه. وقال استشارى الأمراض الجلدية: "نظرا لأننى متواجد بإذن الله فى المنزل الفترة الحالية لاستكمال برنامج العلاج فإننى أجدها فرصة ممتازة لتعويض غيابى عن حضراتكم الفترة الماضية وعدم قدرتى على الإجابة على أسئلتكم الطبية ومشاكل حضراتكم الجلدية، وبناء عليه فإننى الأن جاهز لاستقبال أسئلتكم وسوف أحاول أن أبذل أقصى جهد فى الإجابة على أكبر عدد ممكن فى حدود إمكانياتى والاجتهاد وكتابة العلاج بإذن الله وربنا يقدرنى.. تفضلوا بإرسال الأسئلة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هانى الناظر يعلن عودة علاج متابعيه من المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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