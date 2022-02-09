/678519/فاروق-فلوكس-مكنتش-أعرف-حاجة-عن-المسرح-واشتغلت-فيه-65-سنة

دوت الخليجيرصد مسيرة فاروق فلوكس والتي كشفها في ندوة تكريمه بالمسرح القومي

وتحدث فلوكس خلال الندوة عن بداية مسيرته الفنية، قائلا: «من 65 سنة، وأنا وقف على المسرح هنا مثلت أول مرة في حياتي تمثيلية صامتة، وكنت حينها لم أكن أعلم شيئًا عن المسرح، وكل علاقتي بالمسرح كل خميس اسمع تمثيلية ليوسف وهبي».

فاروق فلوكس يكشف دور فؤاد المهندس في مسيرته الفنية

وتابع فاروق فلوكس حديثه عن مسيرته الفنية، مشيرا إلى أن الفنان أبو بكر عزت هو من علمه المسرح، وعن طريقه تعرف بالفنان فؤاد المهندس الذي أصبح تلميذه هو وعبد المنعم مدبولي، مستكملا: «كانت مرحلة صعبة ما بين الهندسة والعمل وكنا بتشتغل بأمر تكليف من جمال عبد الناصر، لمده سنتين قابلة للتكليف مره تانية.. الحمد لله ربنا كرمني.. والفن شدني والحمد لله مشينا مشوار طويل».

فاروق فلوكس: الفن شيء عظيم يغذي الإنسان.. وهذه أمنيته

واستكمل فلوكس كلمته قاىلا: «بعتز بكلمة فنان جدًا خاصة بعد ما قرأت كثير عن الفن خاصة الفن التشكيلي وأرى أنه شيء عظيم يغذي الإنسان، وبعد ولادي هناك برج عالي جدًا هو انتم الجمهور الذي أحبني ووصلني لهذا التكريم على يد الوزير وإيهاب فهمي، وأرجوا أن يكرم زملاء جيلي لأنهم يستحقوا هذا التكريم».

نبذة عن الفنان الكبير فاروق فلوكس

فاروق توفيق صالح ممثل كوميدي مصري، من مواليد 21 يونيو 1940، حصل على بكالوريوس هندسة. عمل في السينما والمسرح والتلفزيون وانضم إلى فرقة الفنانين المتحدين. وعمل بها مدة طويلة قبل أن ينفصل عنها، ثم يعود إليها مرة أخرى.، وهو والد الفنان أحمد فلوكس.

بداية مسيرة فاروق فلوكس الفنية

بدأ فلوكس مشواره الفني في ستينيات القرن الماضي، وقد شارك في العديد من الأعمال المسرحية منها اعمال الفنان الراحل فؤاد المهندس، وقدم معه بطولة عدد من مسرحياته وأفلامه لكن شهرته كانت عام 1969 من خلال أدائه لشخصية سليط في مسرحية "سيدتي الجميلة" المقتبسة عن مسرحية "بيجماليون" لجورج برنارد شو وكان أجره الشهري فيها 25 جنيها شهرياً.