/678512/مهاجم-الهلال-مباراة-الأهلي-على-المركز-الثالث-بالمونديال-لن-نتركها

عبر النيجيري أوديون إيجالو مهاجم نادي الهلال السعودي، على خيبة الأمل وحزنة، بعد خسارة فريقه، أمام تشيلسي بطل قارة أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فشل الهلال السعودي من تحقيق الفوز، في المباارة التي جمعته مع تشيلسي، ليسقط بنتيجة هدف دون رد، في لقاء نصف نهائي كأس العالم للأندية.

تصريحات مهاجم الهلال السعودي

وقال إيجالو لاعب الهلال خلال لقاء عبر قناة "أبو ظبي": "خيبة أمل، لعبنا بشكل جيد أمام تشيلسي وعندما لا تستغل الفرص الأمر يكون صعبًا".

وأضاف: "علينا أن نفوز في المباراة القادمة والعودة بلقب".

واختتم: "لم يفت الوقت بعد فهناك مباراة أمام الأهلي على المركز الثالث بالبطولة وعلينا تحقيقه".

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والهلال السعودي السبت المقبل، في الثالثة مساء، على استاد ملعبآل نهيان بأبو ظبي.

نتيجة مباراة الهلال وتشيلسي

حقق فريق تشيلسي الفوز على الهلال السعودي، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

سجل البلجيكي روميرو لوكاكو هدف الشوط الأول الوحيد، في الدقيقة الـ 32 من عمر المباراة، من خلال دربكة في دفاعات الهلال السعودي، من كرة عرضية وتصل للوكاكو ويسكنها الشباك من داخل الستة ياردة في منطقة جزاء الفريق السعودي.

نتيجة مباراة الأهلي وبالميراس

سقط النادي الأهلي في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام بالميراس البرازيلي، بنتيجة هدفين دون رد.

في المقابل لم يهدد بالميراس مرمى الأهلي بكرات خطيرة ، بالرغم من الاستحواذ على مجريات الشوط، ولكن بدون تهديد حقيقي على المرمى.

أهداف بالميراس أمام الأهلي

وفي الدقيقة 39 سجل رفائيل فيجا هدف بالميراس فب أول هجمات الفريق الخيرة من خلال تمريرة ضربت خط الدفاع .

وفي بداية الشوط الثاني سجل دودو رودريجز هدف بالميراس الثاني بمجهود فردي، من تصوية قوية تسكن شباك على لطفي على يمينه.

وحاول الأهلي بعدها أن يعود في المباراة، وأجرى موسيماني عدة تغييرات بدخول محمد شريف وأحمد عبد القادر وحمدي فتحي.