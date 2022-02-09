بداية بيف جديد.. مروان موسى وكوردي يشعلان الراب سين «تفاصيل»

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حدث خلاف حاد في الراب سين، بين اثنين من أشهر مغنيين الراب وهما «مروان موسى وكوردي، حيث اشتغلت أزمة بينهما اليوم عن طريق فيديوهات لكلًا منهما يقوموا فيه بالرد على بعضهم، والذي أكد لجمهورهم أن الراب سين في إنتظار بيف جديد بينهم.

دوت الخليج يرصد لكم الخلاف بين مغني الراب مروان موسى ومغني الراب كوردي وذلك خلال السطور القادمة.

مروان موسى وكوردي

اشتغلت الأجواء في مجال الراب أو كما يسمى “الراب سين”، ويرجع سبب ذلك إلى الخلاف الناشب بين مروان موسى وكوردي، مما جعل الجمهور يتنبأ بحدوث بيف جديد والذي معناه أن يقوم كلًا منهما بتسجيل أغنية أو بلغة الراب “تراك” ويكون محتواه السخرية من الآخر.

كوردي في خلاف مع مروان موسى

وجاء سبب الخلاف بداية من الجملة التي قالها مروان موسى وهي:”أنا حقيقي”، ليكون رد كوردي عليه “متعملش فيها شبح” وسخر منه وسماه “أنيسة”، كما سخر من تراك مروان موسى الذي كان بعنوان “Tesla” والذي ظهر فيه مروان موسى في سجن، فقال كوردي: ”أنت شعرك أصفر وعيونك خضرا سجن ايه ده اللي أنت فيه، أنت لو في سجن حقيقي هيفتكروك رغده”.

مروان موسى يرد على كوردي

وجاء رد مروان موسى عى كوردي كالتالي:”أنا مقولتش أنا حقيقي عشان اتباهى على حد ورد الفعل اللي جالي كان سئ عشان حاولت اودي مع كل حد والطاقة اللي جاتلي كانت وحشة عشان هدفي نوصل لحاجة إيجابية مع بعض”.

وأضاف مروان موسى:”هو أنت فاكر إن أنت حاجة؟”.

وكان رد جمهور مغني الراب مروان موسى موافق لما قال، حيث قالت بعض التعليقات:”جامد اوي وهو فعلا عايش دور مش دوره خالص وتعبان والله”.

وخلال تعليق آخر قال أحدهم:”عاش اول مره حد يرد على كوردي ويعجبني مش عارف عايشها ليه خلاص يسطا ده انت سو فاكن دوب جدا”.

معلومات عن مغني الراب كوردي

هو مغني راب مصري عمره حوالي 36 سنه، وقد حل مغني الراب كوردي كضيف على برنامج يعرض على يوتيوب تابع لقناة الراب سين وتحدث فيه كوردي عن مختلف مراحل حياته، فقال كوردي:”انا عشت كل المراحل يعني في مرحلة من عمري كوردي كان رياضي جدًا، ومرحلة من عمري كوردي كان في المظلات وحياة عسكرية وتنط من طيارات ومشاريع حرب، وفترة من حياتي كنت شغال في شركات في سيلز وماركتينج وتدريس، في فترة شغال في أنواع بيزنس مختلفة”. وأردف كردي:”١٥-١٦ سنه مكنتش ليا في حفلات وكنت رياضي ودخلت المظلات في ٣ اعدادي دي حاجة زي مدرسة عسكرية وانا مدخلتش الجيش”.