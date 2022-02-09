احمد عبد الماجد في حواره لـ دوت الخليج: الدولة تعاملة مع أزمة جائحة كورونا بشكل جيد.. ويجب الإسراع في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل

/678516/احمد-عبد-الماجد-في-حواره-لـ-تحيا-مصر-الدولة-تعاملة-مع-أزمة-جائحة-كورونا-بشكل-جيد-ويجب-الإسراع-في-تنفيذ-مشروع-التأمين-الصحي-الشامل

أجرى موقع " دوت الخليج " حوار شامل ، مع البرلمانى أحمد عبدالماجد الأحمر ، عضو مجلس الشيوخ عن الشعب الجمهورى بقنا ، أمين سر لجنة الصحة بمجلس الشيوخ للحديث عن نشاط النائب داخل وخارج المجلس.

دوت الخليج

وإلى نص الحوار:

بعد الزيادة الأخيرة في إصابات كرونا ماهو توقعك لموعد انتهاء الجائحة وكيف ترى جهود الدولة في التصدى للوباء ؟

في البداية طبيعة مرض فيروس كرونا المستجد بيجرى علي موجات بين كل موجة وموجة أخرى ومن المتوقع أننا سوف نعيش مع المرض بشكل مستمر خلال الأيام المقبلة ، مشيرا أنه في الحقيقة أن الدولة المصرية تتصدى للمرض بقدرة كبري من ناحية حرصها علي التطعيم المضاعف للمواطنين وتواجد المصل في كل محافظات مصر بمراكزها وقراها ، لافتا أن هناك أهتمام كبير في المستشفيات من زيادة في سراير العناية المركزة ، وليس هناك قصور في التطعيم للمواطنين ، مضيفا أن وزارة الصحة تلبي أحتياجات المستشفيات في تجهيز العنايات المركزة من جميع أحتياجاتها.

في تقديرك بنسبة كم نجحت الحكومة في مواجهة الوباء.. وما هو دور مجلس الشيوخ لمساعدة جهود الدولة في ذلك ؟

الموضوع له شقين وهم : شق صحى ، شق مجتمعى الدولة المصرية عملت علي تخفيف الآثار الجانبية لجائحة كرونا ، وكذلك خصصت مبادرة 100 مليون صحة وتعويض الفئات المتضررة مشيرا أن انعقاد الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ جاء في منتصف الجارحة فكان لكل نائب دوره المجتمعى في نطاق دائرته والعمل علي التعاون مع مديرية الصحة وتوفير سبل الراحة للمواطنين .

كيف رأيت بالتحديد مبادرة القضاء علي فيرس سي التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ سنوات ؟

100 مليون صحة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع القرن الصحى منذ سنوات ماضية كثيرة كانت الدولة مهدرة في معالجة آثار فيرس سي في مصر وكان قبل تولي الرئيس السيسي ليس هناك دور الدولة في القضاء علي الفيرس لكن عقب تولي السيسي رئاسة الجمهورية تم القضاء عليه بنسبة كبري مشيرا أن أكثر من 10% مصاب فيرس سي في مصر كانوا يمثلوا عپء في توفير العلاج ووسائل الوقاية في انتشار الفيروس وجزء منها للقضاء علي الفيرس مؤكدا أن من النجاح الملف لمبادرة 100 صحة هناك أكثر من 15 دولة أفريقية طلبت من مصر ، تنفيذ المشروع في بلادهم لكى يتم القضاء علي الفيروس .

بصفتك أمين عام حزب الشعب الجمهورى بقنا .. ما دور الحزب في القوافل الطبية والخدمات العلاجية وهل هناك تنسيق مع الاحزاب الأخرى؟

هناك تنسيق كامل بين حزب الشعب الجمهوري ومديرية الصحة بقنا ، في القوافل الطبية لتغطية المناطق المحرومة لكافة ربوع المحافظة وآخرها قافلة طبية كبري في بنى عمير ، لافتا أنه هناك تواصل دائم مع حزب مستقبل وطن لتنفيذ العديد من الفعاليات ومنها القطاع الصحى ، مشيرا أنه يوجد لدنيا الكثير من القوافل والفاعليات المشتركة بمختلف مراكز محافظة قنا حرصا علي توفير كافة الخدمات للمواطنين .

كثر الحديث مؤخرا في علي الأخطاء الطبية وكان أخرها وفاة الاعلامى وائل الابراشي ما تعليقك ؟

هذه الأخطاء الطبية تجعلنا في مجلس الشيوخ نسرع في الاخراج في قانون المسؤلية الطبية بطبيعة العلاقة بين مقدم الخدمة ، ومتلقي الخدمة الطبية والتى تحافظ علي حقوق المريض في حالة الضرر وكذلك يحافظ علي حقوق المريض في حالة حدوث أي مضاعفات الطبية لتقلى وبين الخطأ الجسيم الذى يجب علينا فيه محاسبة الطبيب وعناصر الخدمة الطبية .

هل تؤيد أقرار قانون المسؤلية الطبية الذى تقدمت به نقابة الأطباء مؤخرا ؟

مجلس النواب يوجد أمامه ثلاثة مشاريع لقانون المسؤلية الطبية منها نقابة الأطباء لكن بصفتى أمين سر لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أنا مع عقد جلسة داخل المجلس وعرض جميع القوانين المقدمة وما يتفق عليه هو الذى سوف نقوم بالموافقة عليه وتايديه .

كيف ترى أداء وزارة الصحة تحت قيادة الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار ؟ وما هى روشتك لوزير الصحة المقبل ؟

راي الشخصي بصفتى عضو مجلس شيوخ ، وأمين سر لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ، أتمنى أن يكمل الدكتور خالد عبدالغفار في وزارة الصحة ، لأنها لأول مرة في مصر تحدث تولي وزير صحة من خارج القطاع الطبي .

أتمنى من وزير الصحة المقبل الإسراع في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل ، والإهتمام في عقد الخدمة الطبية وتوفير عوامل جذب لتغنيهم عن الهجرة ، كذلك الاعتماد علي ذوى الخبرة من ديوان الوزارة .

رغم الأعداد الكبيرة التى تتخرج من كليات الطب كل عام إلا أن هناك شكوى دائما من عجز الأطباء كيف نحل المشكلة في رايك ؟

بالتأكد عدد كليات طب أكبر في الصعيد أضافة قوية للخدمة الطبية في كل ما بتزيد بتخدم أكتر ويتوفر سبل الراحة للمواطن مشيرا أن كثرة انشاء كليات الطب سوف تعمل علي حل مشكلة عجز الأطباء .

مع بدء التطبيق التجريبي لقانون التأمين الصحي الشامل ، كيف ترى تأثيره وأهميته ؟

فكرة تطبيقه تعد من أفكار الجمهورية الجديدة والإرادة السياسية تخرج المشروع الي النور لافتا أن بقيادة الرئيس السيسي سوف يبدا المواطن في الشعور بالمشروع من الخدمة الجيدة لها من توفير غطاء تأمين لكافة الشعب لجميع الأفراد وفصل مقدمة الخدمة عن أجهزة الرقابة عن جهات التمويل من استخدامات ثلاثة هيئات منها : الاعتماد والرقابة ، هيئة التأمين الشامل ، هيئة التشغيل .

كيف ترى مستقبل الصحة في مصر عموما وبالصعيد خصوصا ؟

مستقبل الصحة في مصر، زيادة للقطاع الطبى الموازن يساعد في تطوير الخدمات الطبية ، لافتا أن هناك أهتمام واضح في القطاع الطبي في الصعيد واهتمام ملحوظ جدا ونتوقع أستمراه .

كيف ترى زيارة الرئيس السيسي مؤخرا بقنا وافتتاح مشروعات تنموية عملاقة في المحافظة ؟

أنعكاس لتوجه الدولة والإرادة السياسية نحو تنمية الصعيد شاملة .

ماذا قدمت لأهالي دائرتك بمحافظة قنا خلال السنة الماضية؟

الاهتمام بالقطاع الصحي بقنا ، حصلت علي موافقة عديدة وهى تخصيص جهاز أشعة مقطعية ، كذلك زيادة عدد الدرجات المالية للأطباء المقيمين .