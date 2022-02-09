في كأس العالم للأندية .. تشيلسي يتخطى الهلال ويتأهل لمواجهة بالميراس في النهائي .. فيديو وصور

حقق فريق تشيلسي الإنجليزي فوزا صعبا على نظيره الهلال السعودي بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب "محمد بن زايد" بالإمارات، في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليا في دولة الإمارات.



الهلال ضد تشيلسي وجاء الهدف الوحيد في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول عبر النجم البلجيكي روميلو لوكاكو من خطأ دفاعي للهلال. وحاول الهلال بجدية من أجل التعادل عبر لاعبيه سالم الدوسري ومحمد كنو وموسى ماريجو وأوديو إيجالو في أكثر من مناسبة، لكن واجهوا استبسالا دفايا من البلوز. بهذه النتيجة يضرب تشيلسي موعداً في نهائي مونديال الأندية يوم 12 فبراير الجارى مع بالميراس البرازيلي، فيما يلعب الهلال مع النادي الأهلي على المركز الثالث. وجاء تشكيل الهلال كالتالي: عبدالله المعيوف - محمد البريك - جانج هيون سو - علي البليهي - ياسر الشهراني - جوستافو كويلار - محمد كنو - سالم الدوسري - ماتيوس بيريرا - موسى ماريجا - أوديون إيجالو. بينما جاء تشكيل تشيلسي: كيبا - كريستنسن - سيلفا - روديجر - أزبيليكويتا - كوفاسيتش - جورجينيو - ألونسو - زياش - لوكاكو - هافيرتز. ونجح الهلال في تحقيق فوزا عريضا أمام الجزيرة الإمارتي في ربع النهائي (6-1) قبل التأهل لنصف النهائي.

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