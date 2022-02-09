العامل المادي ومستوى التدريب.. برلماني يكشف سبب هجرة الأطباء للخارج

كشف الدكتور عبدالمنعم شهاب، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تفاصيل موافقة الهيئات البرلمانية على قانون المجلس الصحي المصري؛ بهدف تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي.

واعتبر عبدالمنعم شهاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هذا القانون تأخر 20 عامًا للموافقة عليه؛ مؤكدًا أنه يساهم في إكمال المنظومة الصحية في مصر.

وتابع عبدالمنعم شهاب، أنه لحل مشكلة هجرة الأطباء للخارج تتمثل في 3 أمور هي: «العامل المادي - ومستوى التدريب - الناحية الأدبية والاجتماعية»، لافتًا إلى أن القانون سيحل مشكلة التدريب «مش كفاية الدخل المادي والطبيب عايش في بيئة غير صحية بالمرة؛ وسنة امتياز غير كافية للتدريب».

وأوضح عبدالمنعم شهاب، أنه تم التفكير في عملية التدريب الإلزامي لأطباء الإمتياز بعد سنة الإمتياز؛ وذلك للحصول على رخصة لممارسة مهنة الطب، لافتًا إلى أن التدريب كان يفتقد للمعايير لذلك تم إنشاء المجلس الصحي المصري (التابع لرئيس الجمهورية مباشرة)، ويتكون من: «مجلس الأمناء - مجلس إدارة - أمانة المجلس».

ولفت عبدالمنعم شهاب، إلى أن الطبيب يسافر للخارج لأن البيئة الصحية كانت غير ملائمة لعمل الأطباء «كان بيلاقي نفسه بره، وتقدير معنوي واجتماعي»، متسائلاً: «هل نظرة المجتمع للطبيب دلوقتي زي زمان لما كان بيتقالة باش حكيم؟»، مؤكدًا أن هذه النظرة بدأت في التحسن بعد أزمة كورونا، ودور الأطباء في التعامل مع الجائحة.

وطالب عبدالمنعم شهاب، بإعادة التركيبة لكليات الطب المختلفة «عندي زيادات في كلية الصيادلة؛ أبدأ أفتح كليات وأزود في أعداد كليات الطب البشري»؛ مطالبًا بعدم وجود زيادة عددية في الصيادلة مقابل أعداد قليلة في أعداد الأطباء.