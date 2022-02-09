كشف محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وأكد محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، وجود بعض التقلبات الجوية وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، اليوم، ووجود نشاط رياح، مؤكدًا أن شهر أمشير بدأ بالفعل.

وأوضح محمود شاهين، أنه سيكون هناك انخفاضًا في درجات الحرارة؛ لكنه لن يكون مماثلًا لما حدث في شهر يناير، مؤكدًا سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة، غدًا الخميس، على سواحل الوجه البحري، تمتد إلى القاهرة الكبرة؛ لكنها تكون غير مؤثرة.

وأوضح محمود شاهين، عودة الشبورة المائية وشمس القاهرة الممتعة، من فجر الجمعة المقبل، مؤكدًا استقرار الأجواء، وعدم وجود أتربة أو رياح بشكل كبير، مؤكدًا أنها ستكون غير مؤثرة على الطرق الصحراوية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد: حالة الطقس غدا أمطار وشبورة وانخفاض درجات الحرارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.