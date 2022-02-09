عاجل- الأرصاد: استعدوا جيدا لطقس الخميس وهذه خريطة سقوط الأمطار «بيان رسمى»

جدة - نرمين السيد - ونوهت الهيئة فى بيان لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إلى زيادة فرص سقوط الأمطار على السواحل الشرقية غدا الخميس.

كما ِأشارت إلى استمرار نشاط الرياح على معظم الأنحاء، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.