تعاون بين الرعاية الصحية ومعهد تطوير جامعة بدر لرفع كفاءة الأطقم الطبية

جدة - نرمين السيد - وأشار الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تدريب ورفع كفاءة الأطقم الطبية والإدارية العاملة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل من خلال معهد التطوير المهنى والتعليم المستمر التابع لجامعة بدر، بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأضاف أنه بموجب هذا البروتوكول يتولى معهد التطوير المهنى والتعليم المستمر لجامعة بدر بتسجيل وتدريب عدد من الكوادر الطبية والإدارية من المرشحين التابعين لهيئة الرعاية الصحية، وذلك على برامج التدريب التى تؤهلهم للحصول على شهادة الدبلوم المهنى فى الجودة والاعتماد فى مجال الرعاية الصحية.

وأوضح أن البرامج التدريبية ستشمل "القيادة المؤسسية والجودة، إدارة موظفى الرعاية الصحية، خدمات رعاية متكاملة تركز على المريض، معايير الخدمات التشغيلية والتشخيصية، إدارة المخاطر فى مؤسسات الخدمة الصحية، سلامة البيئة والمرضى، تحسين الجودة والأداء، الوقاية من العدوى ومكافحتها فى نظام الجودة، إدارة وتقنية المعلومات، الاعتماد والتميز المؤسسى".

وأكد السبكى، أن بروتوكول التعاون مع معهد التطوير المهنى والتعليم المستمر يساهم فى تحقيق أهداف الهيئة العامة للرعاية الصحية بتزويد المنشآت الصحية التابعة لها بالكوادر البشرية المتميزة من الخبراء والمتخصصين والفنيين فى مختلف المجالات الطبية والصحية؛ لتصبح قادرة على تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة عالمية؛ والمشاركة فى الخطى المبذولة للارتقاء بالمنظومة الصحية فى مصر، وتحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين بالتأمين الصحى الشامل وكافة المتعاملين الهدف الثمين للهيئة والمحور الرئيسى الذى تنتظم حوله كل جوانب الخدمة الصحية؛ لتلبية احتياجات المرضى وتوقعاتهم وكذلك ضمان أمنهم وسلامتهم.

ومن جانبه، قال الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، إن معهد التطوير المهنى والتعليم المستمر لجامعة بدر بالقاهرة يساعد على إعطاء الدورات التدريبية والدرجات المهنية فى مختلف مجالات العلوم والدراسات الأكاديمية، ومنها "الرعاية الصحية، الجودة، واعتماد المنشآت الصحية"؛ للمتخصصين والفنيين الذين يعملون فى المنشآت الطبية والصحية المختلفة؛ ما له أثر كبير على مستقبل الرعاية الصحية فى مصر والعالم العربى، مشيرا إلى أن ما يحدث من تجويد الخدمة الطبية والصحية فى هذا العصر كان يعد منذ عشرات السنين حلما بعيد المنال وأصبح حقيقة ملموسة الآن؛ لتشارك الجامعة فى تحقيق توفير خدمة طبية بمستوى عالمى؛ تماشيا مع خطة الدولة للتنمية الشاملة المستدامة 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.

وشهد توقيع البروتوكول، الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، والدكتور حسن القلا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية ورئيس مجلس أمناء جامعة بدر ورئيس الجمعية المصرية لجودة الرعاية الصحية.

فيما وقع البروتوكول، الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، كممثلا عن الهيئة، والدكتور فوزى تركى، رئيس جامعة بدر بالقاهرة، كممثلا عن معهد التطوير المهنى والتعليم المستمر للجامعة.

وعلى هامش توقيع البروتوكول، أجرى الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، جولة تفقدية داخل معهد التطوير المهنى والتعليم المستمر لجامعة بدر بالقاهرة، للتعرف والإطلاع على كل ما يقدمه المعهد من مناخ علمى وأكاديمى مناسب لتخريج كوادر على مستوى متميز.

وأشاد رئيس هيئة الرعاية الصحية، بجهود القائمين على إعداد الدراسات الأكاديمية اللازمة فى معهد التطوير المهنى والتعليم المستمر بمختلف مجالات العلوم الإنسانية والطبية والذين استطاعوا تحويل الحلم إلى حقيقة ملموسة، مؤكدا أن أعظم استثمار هو الاستثمار فى البشر، وأن مشروع التأمين الصحى الشامل فى احتياج كبير للعاملين المتدربين لتطبيق معايير الجودة والسلامة فى خدمات المنشآت الصحية المتنوعة عامة، وفى مجال اعتماد جودة منشآت الرعاية الصحية والطبية خاصة.

ولفت إلى أن ذلك يسهم فى تجهيز وتأهيل أكبر عدد من المنشآت الصحية طبقا للنظم العالمية حتى يتم اعتمادها، وتتمكن من تقديم خدماتها لمنظومة التأمين الصحى الشامل بما يليق بالمواطن المصرى، واستكمال رحلة انطلقت ولن تتوقف وهى رحلة الرعاية الصحية المبنية على البراهين والأدلة العلمية والدراسات البحثية والشراكة مع مختلف الأطراف المختلفة من أجل تغطية صحية شاملة لكل المصريين.