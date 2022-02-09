تعاون بين الرعاية الصحية وجامعة بدر لتدريب الخريجين

جدة - نرمين السيد - وأشار الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال مراسم توقيع البروتوكول، اليوم، إلى أن تزويد القطاع الطبى بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة لتطبيق الجودة من الفنيين والخبراء فى مختلف مجالات الخدمة الطبية أصبح ضرورة ملحة حتى يتحقق الحلم بتطبيق معايير الجودة العالمية على أرض الواقع.

وأوضح، أنه بموجب هذا البروتوكول يتم تدريب القوى البشرية من العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات بعدد من البرامج الخاصة بالجودة ومكافحة العدوى والإدارة المالية وماجستير إدارة الأعمال بجامعة بدر، وكذلك تدريب الخريجين من جامعة بدر بالمستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل.

وأضاف، أن جامعة بدر بالقاهرة هى أحد المؤسسات العلمية المرموقة بالدولة التى تملك القدرة والكفاءة العلمية والفنية لرفع قدرات القوى البشرية من خلال تعاونها مع الجهات الممثلة بالدولة للقطاع الصحى ومجالات الرعاية الصحية، رغبة فى تحقيق الأهداف المشتركة للطرفين بما يحقق الصالح العام لقطاع الرعاية الصحية فى مصر وتحقيق أعلى مستوى رعاية صحية للمواطنين.

وتابع أن التعاون مع جامعة بدر يدعم تحقيق استراتيجية الهيئة نحو التعليم الطبى المهنى المستمر ورفع كفاءة العنصر البشرى العامل بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة، خاصة فى ظل ما يشهده القطاع الصحى فى مصر خلال الفترة الحالية من طفرة نوعية واهتمام ودعم من القيادة السياسية التى تضع الصحة على قمة أولوياتها، وتشترط أن تكون الجودة وفقا للمقاييس العالمية هى حجر الأساس فى تقديم خدمات صحية آمنة ومتميزة للمواطن المصرى.

واستكمل السبكى، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية هى ذراع الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم وتقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، حيث تقدم منشآتها ما بين 98 – 99 % من الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين، مؤكدا سعيها نحو رفع كفاءة العاملين بها لتقديم خدمات صحية عالية الجودة من خلال التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات الفنية مع كافة الجهات الداعمة لتنفيذ رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للتنمية المستدامة وبناء منظومة صحية متكاملة تحقق التغطية الصحية الشاملة ل 100 مليون مصرى بجودة عالمية.

ومن جانبه، قال الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار الرؤية التى تنتهجها الدولة المصرية، لرفع كفاءة المنظومة الصحية فى جميع المنشآت الصحية بجميع محافظات الدولة، وتحقيق رؤية مصر 2030 فى النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة.

وأشار القلا، إلى أن أهداف البروتوكول هو إعداد وتخريج كوادر بشرية مؤهلة لتقديم خدمات رعاية صحية آمنة وعالية الجودة؛ طبقا للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن جامعة بدر فى القاهرة تعد من كبرى الجامعات فى مصر، وتستهدف بخدماتها تقديم خدمة تعليمية أكاديمية بمواصفات عالمية.

ولفت إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية يأتى فى إطار أهداف الجامعة بتدريب الطلاب داخل منشآت صحية مطابقة للمعايير العالمية لتكون قادرة على تقديم رعاية صحية آمنة ذات جودة عالمية بأماكن العمل.

شهد توقيع البروتوكول، الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، والدكتور حسن القلا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية ورئيس مجلس أمناء جامعة بدر ورئيس الجمعية المصرية لجودة الرعاية الصحية.

فيما وقع البروتوكول، الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، كممثلا عن الهيئة، والدكتور فوزى تركى، رئيس جامعة بدر بالقاهرة، كممثلا عن الجامعة.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، صباح اليوم، أجرى زيارة ميدانية إلى (كابيتال ميد)، أول مدينة طبية على مساحة 140 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى ستشمل (16) مبنى، وتضم مجموعة من المستشفيات منها "للتأهيل وجراحات التجميل والتعافى"، "للطب الشخصى المتقدم"، "لنقل وزراعة الأعضاء"، وكذلك مركزا للعلاج المتقدم للإصابات والحوادث، إضافة إلى مجمع للعيادات الطبية بعدد (168) عيادة تخصصية مختلفة، ومركز محاكاة متقدما للتدريب وللتعليم الطبى المستمر، ومستشفى افتراضيا، و(11) مستشفى تخصصيا.