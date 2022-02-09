/678506/احمد-الطيبى-قانون-المنشأت-الفندقة-والسياحية-يدعم-القطاع-السياحى-ويشجع-الاستثمار-فى-مجال-السياحة

قال النائب احمد الطيبى، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، ان قانون المنشأت الفندقة والسياحية تم الموافقة عليه بالإجماع من مجلس النواب ، مؤكدا على دور قانون المنشأت الفندقة والسياحية فى دعم القطاع السياحة وتيسير العمل به وتشجيع المستثمرين المصريين للاستثمار فى مجال السياحة .

دوت الخليج

قانون المنشأت الفندقة والسياحية

وأوضح النائب احمد الطيبى ،عبر لقائه على برنامج السلطة التشريعية المذاع على قناة اكسترا نيوز، ان الفنادق والمنشأت السياحية تخضع لحوالى 21 أو 22 جهة رقابية ، مؤكدا على حق كل جهة فى الرقابة على القطاع السياحى ووجود معايير مختلفة وخاصة لكل جهة، وبالتالى صدر قانون المنشأت الفندقة والتى تم الموافقة عليه بشكل نهائيا من مجلس النواب أمس يوم الثلاثاء

واضاف ان مبدأ الشباك الواحد هو من أهم معالم هذا القانون ، بمعنى ان كل جهة لها عملها ولها الرسوم التى تحصلها ولكن لابد من توحيد المعايير و الرقابة من خلال وزارة السياحة ، مشيرا ايضا الى اللجنة الوزارية التى تم تشكيلها برأسة دولة رئيس الوزراء وبعضوية الوزراء المعنين بقطاع السياحة من اجل وضع رؤية وسياسة واستراتيجية موحدة للقطاع السياحى فى مصر بشكل عام .

وتترك النائب احمد الطيبى فى الحديث بعد ذلك الى شق أخر من قانون المنشأت الفندقة وهو الخاص بشأن اللجنة الدائمة برأسة وزيرالسياحة و ممثلين عن جميع الجهات الرقابية المختلفة .

واشاد بالخطوات الثابتة التى تتخذها الدولة المصرية نحو النمو الاقتصادى من خلال بناء العديد من المدن الجديدة و اصلاح البنية التحتية ورفع كفاءتها من حيث الطرق والنقل الجماعى، مؤكدا على دور تلك العوامل فى نهوض قطاع السياحة .

الموافقة على قانون المنشأت الفندقية والسياحي :

أشار إلى ان الموافقة على قانون المنشأت الفندقة والسياحية كانت باجماع النواب، موضحا ان جميع المناقشات بمجلس النواب كانت تبرز أهمية هذا القانون ومدى احتياج قطاع السياحة الى هذا القانون، مؤكدا على عدم اختلاف الأراء حول هذا القانون .

وأشاد النائب احمد الطيبى بأهتمام وزير السياحة والأثار بهذا القانون وحرصه على حضور جميع الجلسات التى تضمنت مناقشة هذا القانون، وعددهم حوالى 13 او 14 جلسة، مؤكدة على عمل جلسات استماع لجميع عناصر وممثلى القطاعات التى تعمل تحت مظلة قطاع السياحة