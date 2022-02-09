لطيفة عن أغنيتها الجديدة «حلم»: «عمل صعب تحديت نفسي بيه»

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أعربت المطربة التونسية لطيفة، عن سعادتها بالمشاركة في أغنيتها الجديدة «حلم»، من كلمات الشاعر الراحل حسين السيد وألحان الموسيقار د. طلال.

دوت الخليجيرصد تصريحات لطيفة عن أغنيتها الجديدة حلم

وقالت لطيفة متحدثة عن مشاركتها في أغنية «حلم»: «أحب التحدي وتقديم الأغاني الصعبة، مثل أغنية حلم، والتى كتبها الشاعر الراحل حسين السيد، وأهداها إلى حبيبته متمنيًا لقائها مرة أخرى بعد رحيلها، مؤكدة أنه كان من أحد أحلامها غناء أغنية للراحل حسين السيد وها هو تحقق».

لطيفة تتحدث عن أغنيتها الجديدة حلم

وتابعت مؤكدة على أن الأعمال الصعبة باللغة العربية الفصحى تنُقذ الفن من انحداره، وتلبي رغبة الجمهور الراقي الموجود حاليا، مُعربة عن سعادتها بالتعاون مع الموسيقار طلال، لأنه دائم البحث عن الأعمال المختلفة والجديدة.

تفاصيل اغنية حلم

وتعد أغنية «حلم» من كلمات الشاعر الراحل حسين السيد وألحان الموسيقار د. طلال وتوزيع يحيى الموجي، وتولى وليد ناصيف مهمة إخراج الكليب الذي تم تصويره في القاهرة على مدار ثلاث أيام بإشراف خالد أبو منذر.

واستخدم صناع أغنية «حلم» أفضل التقنيات الحديثة لخروج الفيديو كليب بأفضل شكل.

لطيفة تشكر تركي آل الشيخ في حفل joy awards

هذا وحرصت النجمة التونسية لطيفة بالتعليق على حفل joy awards، وتقديم الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، بعد حضورها حفل توزيع الجوائز في مدينة الرياض.

وكتبت لطيفة، عبر حسابها بوقع التدوينات "تويتر": "أنا مبهورة وفخورة بالمملكة العربية السعودية، حفظ الله الملك سلمان وولى عهده الأمين على هذه الطفرة التاريخية".

وتابعت، حديثها: "أحب أن أقدم تحية تقدير وشكر للمواطن الشريف والسعودي الذى يشع وطنيه لبلده ولكل الوطن العربى لا والعالم كله سعادة المستشار تركى ال الشيخ على ما يقدمه للمملكة".

حفل توزيع جوائز joy awards

ويعتبر الحفل حدث فني ترفيهي جامع تقدمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، وتشارك في تنظيمه “مجموعة MBC”، ومن المرتقب أن يشارك في الحفل بنسخته الثانية هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة مجموعة من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين الاجتماعيين والشخصيات العامة وغيرهم.

وأتي ضمن الحضور المصري كل من أشرف زكى، أمينة خليل، هالة صدقي، نيللي كريم، عمرو يوسف، أحمد فهمي، أكرم حسني، حسن الرداد، عمرو مصطفي، أشرف عبد الباقي، دينا الشربيني و غيرهم.