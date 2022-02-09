بعد نجاح مسلسل «البحث عن علا».. سوسن بدر توجه رسالة لهند صبري

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أعربت الفنانة القديرة سوسن بدر عن سعادتها بالمشاركة فى مسلسل “البحث عن علا” بجانب الفنانة المتألقة هند صبرى، متمنية لها النجاح الدائم في جميع أعملها.

تحا مصريرصد تعليق الفنانة الكبيرة سوسن بدر بمشاركتها مع هندي صبري بمسلسل “البحث عن علا”

ونشرت سوسن بدر عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” عدد من الصور برفقة نجوم المسلسل معلقو عليها:”سعيدة وفخورة بنجاح هند أولاً ونجاح العمل ثانياً، يارب دايماً ناجحين مع بعض".

مسلسل البحث عن علا

الجدير بالذكر، أنه يحكي مسلسل البحث عن علا الذي تم عرضه على منصة نتفليكس الإكترونية، بداية من يوم 3 فبراير الماضي، عن الدكتورة علا عبد الصبور بعدما تزوجة وأصبحت أم، ويعرض طرقها في تحمل المسؤليات الكثيرة، وكيفية تعاملها مع المواقف المختلفة.

هذا العمل الدرامي الإجتماعي من بطولة: هند صبري، هاني عادل، سوسن بدر ومجموعة من النجوم الشباب، تأليف: غادة عبد العال ومها الوزير، إخراج: هادي الباجوري.

هند صبري من العرض الخاص لمسلسل البحث عن علا

من ناحية أخرى، نشرت الفنانة هند صبري على حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا وفيديوهات قامت بتصويرها من العرض الخاص لمسلسل البحث عن علا بالأمس، وأعادة نشر بعض اللقطات التي نشرها جمهورها ومتابعيها على صفحاتهم الخاصة، عبر خاصية القصص المصورة "story"، على نفس التطبيق.

حضور العرض الخاص لمسلسل البحث عن علا

وحضر العرض الخاص لمسلسل البحث عن علا عدد كبير من أبطاله، من بينهم: هند صبري، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، ومخرج العمل هادي البجوري، بينما أكتفت الفنانة سوسن بدر بإعادة نشر فيديو تشويقي عن المسلسل، من الصفحة الخاصة به على موقع إنستجرام، من خلال خاصية القصص المصورة، ورافقت الفيديو بعد تنازلي لموعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل على منصة نتفليكس.

تعليق السيناريست تامر حبيب على مسلسل البحث عن علا

ونشر حبيب بوستر العمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وعلق عليه قائلًا: "لسه حالًا مخلص آخر حلقة، اتفرجت على الست حلقات ورا بعض.. ضحكت وعيطت واستمتعت، ومبسوط بجرعة دسمة من المشاعر الشيك الراقية، بجد شكرًل يا أصحابي يا جامدين قدام ووراء الكاميرا".

يسرا عن مشاركتها في مسلسل البحث عن علا

ونشرت يسرا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة تجمعها بأبطال العمل والذي كان من بينهم شيرين رضا وهند صبري، وعلقت عليها قائلة:"سعيدة جدا بمشاركتي في مسلسل البحث عن علا مع حبايب قلبي هند وشيرين وندى والمخرج المتميز هادي الباجوري.. استمتعت جدا جدا بالمشهد.. ألف مبروك نجاح المسلسل".