/678496/التعادل-السلبي-يحسم-لقاء-إنبي-ومصر-المقاصة-بالدوري-المصري

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة إنبي ومصر المقاصة، في لقاء يجمع بين الفريقين في ثامن جولات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهدت المباراة تحفز من قبل الفريقين طوال أحداث المباراة، في محاولة الحفاظ على شباك كلاهما، والإعتماد على الهجمات المرتده باللقاء.

تأتي منافسة اليوم بين إنبي ومصر المقاصة، في أولى مباريات الدوري المصري، والذي استأنف بعد انتهاء مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

يحتل إنبي المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

المصري البورسعيدي ومصر المقاصة

حقق المصري الفوز على نظيره مصر المقاصة بنتيجة 3/2 على ملعب "برج العرب"، ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

وقدم المصري مباراة قوية وكان هو الطرف الأفضل خلال مجرياتها، كما شهد اللقاء تألق لأوستن أوموتو مهاجم الفريق البورسعيدي، وهدد مرمى المقاصة في أكثر من هجمة.

وأحرز أهداف المصري كلاً من حسين رجب وأحمد الشيخ وأوستن أموتو، بينما سجل للمقاصة سيرجي إيريك وإسالم محمد يوسف، ليتنهي اللقاء بفوز المصري بنتيجة 3/2 تحت قيادة المدرب التنسي معين الشعباني.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد المصري عند النقطة رقم 10 في المركز الرابع، بينما ظل المقاصة في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.

نتيجة المصري وريفرز يونايتد

انتهت أحدداث مباراة المصري البورسعيدي وريفرز يونايتد، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح الأخير، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب الدور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل المصري البورسعيد هدف وحيد في لقاء الذهاب، أمام ريفرز يونايتد، في الدقيقة السادسة والعشرون من عمر المباراة عن طريق محمد عنتر.

وبلغ المصري البورسعيدي دور الـ 32 الإضافي على حساب سلطات الموارد الأوغندي، بعدما تعادل سلبياً في مباراة الذهاب وفاز بهدف دون رد في لقاء العودة