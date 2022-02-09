/678508/حسام-مرسي-تعيين-المستشار-بولس-فهمي-رئيسا-للمحكمة-الدستورية-يساعد-علي-تأسيس-دولة-مدنية-جديدة

أشاد حسام مرسي، المحلل السياسي، بقرارا الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتعيين المستشار بولس فهمى، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، اعتبارا من اليوم، والذي سيصبح أول قبطي يتولى هذا المنصب.

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وأكد مرسي، خلال تصريحات له اليوم، أن هذا القرار يساعد علي تأسيس دولة مدنية جديدة في ظل الجمهورية الجديدة التي يقوم الرئيس السيسي بتأسيسها، موضحا أن هذه الخطوة تاريخية، تبرهن رؤية الرئيس السيسي، الثاقبة وتعد خطوة كبيرة في مجال الحقوق المدنية والسياسية التي يجب أن يتمتع بها كل مصري.

حسام مرسي: تعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية يساعد علي تأسيس دولة مدنية جديدة

وأشار حسام مرسي، إلي أن مصر في عهد الرئيس السيسي؛ دخلت عصرا جديدا في كل ما يتعلق بقضايا وملفات حقوق الإنسان، والترسيخ الحقيقي لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون أي تمييز بسبب الدين أو الجنس أو أي سبب آخر، وأن جميع المصريين يتمتعون بحقوق متساوية.

وبعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة للمستشار الجليل بولس فهمى، بمناسبة تعيينه رئيساً للمحكمة الدستورية العليا وأداء اليمين الدستورية أمام السيد رئيس الجمهورية.

رئيس مجلس النواب يهنئ المستشار بولس فهمي على رئاسة المحكمة الدستورية العليا

جاء في نص برقية التهنئة: "يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني على ثقة القيادة السياسية بتوليكم منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو تكليف بالغ الأهمية في تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن؛ حيث ينتظركم الكثير من الأعباء والمسئوليات التي نحن على ثقة كبيرة من قدرتكم على القيام بها على أفضل نحو ممكن، بما فيه خير مصر وشعبها."

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: "وإننا لننتهز هذه المناسبة لنؤكد لكم ثقتنا بأن تولي سيادتكم لهذا المنصب الهام سوف يكون استمراراً لمسيرة عطائكم، وإضافة نحو مزيد من الانجاز، والكفاءة في الأداء."

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية التهنئة: "نكرر تهنئتنا لكم داعين المولى عز وجل أن يكون التوفيق حليفكم، وأن يعينكم على ما أقامكم فيه."