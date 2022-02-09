/678505/الأزهر-تعلن-موعد-فتح-باب-التقديم-للطالبات-للقبول-بالمدينة-الجامعية-بالقاهرة

أعلنت جامعة الأزهر، فتح باب التسجيل إلكترونيًّا أمام طالبات كليات القاهرة للالتحاق بالمدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر غدًا الخميس، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 15 من فبراير الجاري.

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وأوضحت جامعة الأزهر، في بيان لها، الأربعاء، أن عملية التسجيل متاحة أمام جميع طالبات كليات الجامعة بالقاهرة المغتربات، واللائي لم يلتحقن بالسكن الجامعي بالمدن الجامعية للطالبات في ضوء توجيهات الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، مشيرة إلى أن التسجيل الإلكتروني متاح كذلك أمام الطالبات اللائي لم يسبق لهن التقديم في المراحل السابقة، وأيضا متاح التسجيل أمام الطالبات اللائي لم يقمن باستكمال البيانات بالخطوة الثانية على الموقع الإلكتروني للقبول بالمدن الجامعية.

الأزهر تعلن موعد فتح باب التقديم للطالبات للقبول بالمدينة الجامعية بالقاهرة

وأشارت إلى أن التسجيل متاح من خلال الرابط المرفق أسفل الخبر، والتسجيل متاح أمام الفئات الآتية: (مستجدات - سنوات نقل مختلف التقديرات - منقول بمواد) وغير ذلك، كما أن حصول الطالبات على لقاح فيروس كورونا شرط أساسي للقبول بالمدينة الجامعية.

ولفتت إلى أن رابط تسجيل البيانات متاح عبر موقع خدمات الجامعة على اللينك اللآتي: https://azu.edu.eg/azharsr/Home/StartPage

هذا وأناب فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، فضيلة أ.د محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي ٢٠٢١- ٢٠٢٢م.

كما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية ( ١٥٠٥٩٩) طالب وطالبة، حضر منهم( (١٤٩١١٦)، وبلغ إجمالي الحاصلين على ٥٠% فأكثر (١٢٣٩٥٣) بنسبة (٨٣.١٣%)، فيما بلغ عدد الحاصلين على أقل من ٥٠% (٢٥١٦٣) بنسبة ١٦.٨٧%.

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٢

بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (١٤٣١٧٩) طالب وطالبة، حضر منهم (١٤١٤٢١)، وبلغ إجمالي الحاصلين على ٥٠% فأكثر (١٠٨٨٢١) بنسبة ٧٦.٩٥%، والحاصلين على أقل من ٥٠% (٣٢٦٠٠) بنسبة ( ٢٤.٠٥).