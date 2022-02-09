وزير الرياضة يكرم منتخبى كرة السلة للكراسى المتحركة والباراتايكوندو

أشرف صبحى: نُقدر إنجازات أبطال مصر الرياضيين من ذوى القدرات والهمم وكل الدعم لهم لمواصلة الفوز فى قادم البطولات كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، المنتخب المصرى لكرة السلة للكراسى المتحركة، ومنتخب الباراتايكوندو، بحضور الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية، فى إطار الدعم والتحفيز للاعبي مصر على مواصلة الانجازات والتفوق فى مختلف البطولات.

جاء تكريم المنتخب المصرى لكرة السلة للكراسي المتحركة بمناسبة الفوز بالبطولة الأفريقية لكرة السلة بإثيوبيا، والمؤهلة لكأس العالم لكرة السلة للكراسى المتحركة بالإمارات، فيما تم تكريم منتخب الباراتايكوندو بعد تحقيقه المركز الثاني فى الترتيب العام ببطولة إفريقيا بالنيجر، وإحراز لاعبى منتخب مصر 3 ذهبيات من مشاركة 4 لاعبين بالبطولة.

أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تُقدر أبطال مصر الرياضيين ومنهم ذوى القدرات والهمم على الانجازات التى يحققونها فى مختلف المحافل الدولية، وقدرتهم على تحدى الصعاب وتحقيق النجاح والتفوق فى مختلف المجالات.

ولفت صبحى إلى تقديم كل الدعم والمساندة للأبطال الرياضيين من ذوى القدرات والهمم وتحفيزهم لمواصلة التألق وتحقيق الفوز فى البطولات التى يخوضونها لتضاف إلى سجل انجازات الرياضة المصرية، متمنياً كل التوفيق لهم فى البطولات المقبلة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحى أن الوزارة تقوم بالتنسيق الكامل مع اللجنة البارالمبية لبحث متطلبات واحتياجات اللاعبين والعمل على توفيرها من أجل تهيئة الأجواء والمناخ المحيط باللاعبين، وحثهم على التركيز التام فى المعسكرات التدريبية استعداداً للمشاركة فى مختلف البطولات.

وقدمت رئيس اللجنة البارالمبية الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على دعمه الدائم لجميع الأبطال الرياضيين، وحرصه على تكريم الفائزين منهم بمختلف البطولات، وقيامه بتوفير الاحتياجات المطلوبة فى إطار التنسيق المثمر مع اللجنة البارالمبية، كما قدمت الشكر للمستشار محمد مصطفى رئيس اتحاد التايكوندو على جهده الكبير مع ابطال مصر فى الباراتايكوندو ونجاح المنتخب فى تحقيق 3 ميداليات ذهبية فى أول مشاركة للمنتخب تحت قيادته.