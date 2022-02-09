عاجل- اكتشاف خبيئة مواد تحنيط فرعونية فريدة فى أبوصير

جدة - نرمين السيد - اكتشفت البعثة الأثرية التشيكية التابعة للمعهد التشيكى لعلم المصريات، خبيئة مواد تحنيط وذلك أثناء أعمال الحفر الأثرى داخل مجموعة من آبار الدفن التى تعود إلى عصر الأسرة 26 والتى تقع فى الجزء الغربى من جبانة أبوصير.





وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن هذه الخبيئة تم العثور عليها داخل بئر ضخم تبلغ قياساته 5.3 × 5.3 متر، وعمق أكثر من 14 مترا، يحتوى على مواد للتحنيط فريدة من نوعها، تتكون من 370 إناء فخارى كبير الحجم مقسمة إلى 14 مجموعة تضم كل مجموعة من 7 الى 52 إناء.

وأضاف أن هذه الأوانى بها بقايا مواد كانت تستخدم أثناء عملية التحنيط.

وأشار وزيرى إلى العثور فى المجموعة العلوية من الأوانى على أربعة أوانى كانوبية من الحجر الجيرى فارغة ومنقوش عليها نصوص بالكتابة الهيروغليفية باسم صاحبها وهو شخص يدعى واح إيب رع-مرى نيت، ابن السيدة إرتورو.

وأشار الدكتور ميروسلاف بارتا، رئيس البعثة، إلى أن موسم 2021 كان جزءا من مشروع طويل الأمد يهدف إلى الكشف عن الآثار التى تعود إلى حقبة كان المجتمع المصرى القديم يبحث فيها عن وسائل جديدة لكيفية الحفاظ على الهوية المصرية الفريدة ولعبت مقابر أبو صير، والتى تم بناؤها بطريقة مماثلة لهرم زوسر الشهير، أشهر ملوك الأسرة الثالثة من الدولة القديمة، دورا رئيسيا فى إظهار الثقافة المصرية الفريدة من نوعها، والتى تم التعبير عنها من قبل الحقب المصرية فى تلك الفترة.

وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب مدير البعثة التشيكية أنه خلال عام 2022، ستستمر أعمال الحفر الأثرى بالمنطقة، وفى نفس الوقت، سيتم البدء فى عمل الدراسات والتحليلات لمحتويات الأوانى الفخارية بواسطة الأساليب العلمية الحديثة.