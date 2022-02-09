«رامي الحمول».. بهاء سلطان يطرح أحدث أغنياته غدا

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يستعد المطرب بهاء سلطان، لتسجيل نجاح جديد في مسيرته الفنية، بطرح أحدث أعماله الغنائية غدا الخميس في تمام الساعة الخامسة، من ألبومه الجديد «سيجارة» الذي يتعاون به من جديد مع المنتج نصر محروس.

دوت الخليجيرصد موعد طرح رامي الحمول أحدث أغنيات بهاء سلطان من ألبوم سيجارتي

وروج نصر محروس لأغنية «رامي الحمول»، والتي تعد سابع أغنيات ألبومه، بنشر البرومو التشويقي لها، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، معلقا عليها: «رامي الحمول الأغنية التاسعة للنجم بهاء سلطان من ألبوم_سيجارة، غداً (الخميس ٢/١٠ الساعة ٥:٠٠ مساء».

تفاصيل أغنية رامي الحمول

وتعد أغنية رامي الحمول من تأليف محمد الخضراوي، وألحان محمد راج، وتوزيع ياسر ماجد، ومن إنتاج نصر محروس.

بهاء سلطان يطرح أغنية يومين حلوين

هذا وطرح المطرب بهاء سلطان أغنية يومين حلوين، والذي حققت نجاحا باهرا عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، من كلمات نصر محروس، وألحان حسين محمود، وتوزيع أمير محروس، تنفيذ وتريات سعيد كمال، جيتار روكت، طبلة سعيد أرتست، رق هشام العربي.

كلمات أغنية يومين حلوين

وتقول كلمات أغنية «يومين حلوين»: يومين حلوين ويومين وحشين وبتعدي، وناس حلوين وناس وحشين وبتعدي، بس اللي ليك أقرب ما ليك، الجرح منهم مش بيعدي، يفضل يألم في القلوب ألم السنين، يفضل يعلم في العيون دمع الحزين، كل اللي ليك ليه قسيوا عليك، قلبي يا مسكين أنا كل شيء كان حلو فيا، إديتهولكم من عينيا، وأما بشوف حاجة وحشة منكم كنت بكدب آه عينيا، حتى الليالي والسنين بقوا ذكرى في القلب الحزين، ليه كل غالي يطلع رخيص.

تفاصيل ألبوم سيجارة لنصر محروس وبهاء سلطان

وكان قد تحدث المنتج نصر محروس خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، عن تفاصيل ألبومه الجديد الذي يجمعه بالفنان بهاء سلطان والسبب في نشوب أزمة قوية بينهما.

وقال نصر محروس خلال اللقاء، بأن الألبوم من 7 أو 8 سنوات، لكنه توقف بسبب مشاكل حدثت بينه وبين بهاء سلطان.

وعن تفاصيل طرحه خلال هذا العام، فقال: المزيكا مقدمتش في ألبوم سيجارة بقاله 7 و8 سنين، لأني بشتغل على مزيكا أعلى مستوى وديمًا الأغاني عندي متجددة.

وأضاف: «بهاء سلطان هيغني 4 أغاني من الألبوم في الحلقة من تأليفي وألحان محمد يحيى وعزيز الشافعي، ومعلش بقى لو الناس بتقول عليا ديكتاتوري أو متعسف إني عرضت الأغاني اللي كتبتها بس».

وأشار نصر محروس إلى أنه من المقرر طرح باقية أغاني الألبوم على مدار كل أسبوع أو 10 أيام، مؤكدا: «بهاء في حتة بيوجع القلب فيها، لازم تستغلها».