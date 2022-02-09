أحدث ظهور لها.. دينا فؤاد برفقة نجوم الفن في «معالي ماما»

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شاركت الفنانة دينا فؤاد صورًا لها برفقة نجوم الفن عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، اتخذتها من العرض الخاص لفيلم “معالي ماما”.

دوت الخليج يرصد لكم أحدث ظهور للفنانة دينا فؤاد برفقة نجوم الفن من خلال موقع إنستجرام وذلك خلال السطور القادمة.

دينا فؤاد في معالي ماما

نوشرت دينا فؤاد مجموعة من الصور من العرض الخاص لفيلم معالي ماما، ظهرت فيها برفقة عدد من نجوم الفن، المشاركون في بطولة العمل.

معلومات عن دينا فؤاد

كانت بدايتها من خلال العمل كمذيعة في قناة الحرة، وحينما التقت بنور الشريف في مكتبه لمدة نصف ساعة غيرت هذه المقابلة من حياتها تماماً، حيث لم تمض أيام سوى أنها وجدت نور الشريف يرشحها لمسلسل الدالي. اطلت على الجمهور في دور «هبة» ابنة «سعد الدالي» في مسلسل «الدالي» امام الفنان نور الشريف.

أغنية فيلم «معالي ماما»

وسجلت الفنانة بشرى من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلمها الجديد “معالي ماما”، ونشرت صفحة حملت اسم فيلم بشري الجديد البرمو الدعائي للفيلم، والتى جاءت أسم الأغنية بعنوان “ماما ماما”.

وتُعد الأغنية الدعائية لفيلم بشرى الجديد بكلمات المؤلف نور محمد، وألحان كريم عرفة، وتوزيع أيمن التركي، كما قامت الأغنية بجمع الفنان محمود الليثي ونور إيهاب، وسولى، ياسين أمير.

فيلم معالي ماما

الجدير بالذكر، أنه يناقش فيلم "معالي ماما"، قضية اجتماعية، وهى علاقة الأم بأطفالها خاصة عندما يكون لديها مسئوليات في العمل، والفيلم تعود من خلاله بشرى إلى شاشة السينما بعد آخر أعمالها "ليل داخلى"، والذى عرض عام 2017.

وتجسد بشرى شخصية امرأة تشغل منصبًا مهمًا، وتواجه العديد من المواقف مع أسرتها، وتستعرض هذه المواقف خلال الأحداث، وما إذا كانت فى صالح الأسرة من عدمه.

آخر أعمال أبطال الفيلم الإجتماعي معالي ماما

قدمت الفنانة بشرى في العديد من الأعمال الدرامية أقربها عوالم خفية مع الزعيم عادل إمام الذي تم نشره عام 2018، ومسلسل القمر آخر الدنيا الذي قامت ببطولته، وتم عرضه في رمضان 2020.

أما عن محمود الليثي فقدم العديد من الأدوار الكوميدية في الدراما والسنيما، وتألق أيضًا في الأدوار الجدية، مثل دوره في مسلسل بين السما والأرض الذي شاهدناه ضمن السباق الرمضاني الماضي.