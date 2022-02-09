/678494/تشيلسي-يتقدم-بالشوط-الأول-على-الهلال-بهدف-نظيف-بكأس-العالم

انتهت أحداث الشوط الأول بين تشيلسي والهلال السعودي، بنتيجة هدف دون رد، لصالح فريق البلوز، في لقاء يجمع بين الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022 بالإمارات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ظهر بطل قارة آسيا أمام بطل قارة أوروبا بكل قوة، ليضع بطل القارة العجوز في موقف صعب، ليلعب معه الحظ في خطأ دفاعي يعطي له الأفضلية في نتيجة المباراة.

سجل البلجيكي روميرو لوكاكو هدف الشوط الأول الوحيد، في الدقيقة الـ 32 من عمر المباراة، من خلال دربكة في دفاعات الهلال السعودي، من كرة عرضية وتصل للوكاكو ويسكنها الشباك من داخل الستة ياردة في منطقة جزاء الفريق السعودي.

ويغيب توماس توخيل عن المباراة لإصابته بـ فيروس كورونا، ويستمر الرسم التكتيتي للبلوز كما هو حتى في غياب الألماني توماس.

تشكيل تشيلسي ضد الهلال السعودي:

حراسة المرمى: كيبا.

الدفاع: تياجو سيلفا، كريستنسن، روديجير.

وسط الملعب: ماركوس ألونسو، جورجينيو، كوفاسيتش، هافيرتز، حكيم زياش، أزبيلكويتا.

الهجوم: روميرو لوكاكو – حكيم زياش.

تشكيل الهلال لمواجهة تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانج سو، محمد البريك.

خط الوسط: جوستافو كويلار، محمد كنو، سالم الدوسري، ماثيو بيريرا.

خط الهجوم: موسى ماريجا، أوديون إيجالو.

الهلال يقسو على الجزيرة بسداسية في كأس العالم للأندية

حقق الهلال السعودي فوز عريض على نظيره الجزيرة الإمارتي، بنتيجة 6/1، ضمن مباريات كأس العالم للأندية.

وأكتسح الفريق السعودي نظيره الإمارتي وقدم لاعبوا الهلال مباراة قوية، في غياب تام للاعبي الجزيرة الذي لم يقدموا المستوى المتوقع منهم.

وأفتتح الأهداف الجزيرة الإماراتي في الدقيقة 14 عن طريق عبد الله ديابي، ثم أمطر لاعبي الهلال مرمى شبك الجزيرة بستة أهداف، أفتتحها إيجالو في الدقيقة36.