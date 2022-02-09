/678490/أمير-مرتضى-لن-نتفاوض-مع-طارق-حامد-في-موقف-ضعف

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك، حول ملف التجديد مع طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أمير مرتصى في تصريحات إذاعية عبر "ميجا أف إم": طارق حامد خاض 90% من مباريات الزمالك الموسم الماضي، ومتبقى له 4 مليون جنيه من السنة الماضية لم يحصل عليهم"

وأكمل:" طارق حامد أيضاً لم يحصل على مقدم تعاقده هذا الموسم، ولا أقبل أن اتفاوض معه في موقف ضعيف".

وزاد : "لابد على طارق حامد أن يصدق ويعرف أن النادي يحترم عقده، فمن الجنون أن أقول له تعالى جدد وهو لديه مستحقات متأخرة لم يحصل عليها من الموسم الماضي".

مواعيد مباريات الزمالك في الدوري

سموحة والزمالك يوم 15 فبراير الجاري بإستاد الإسكندرية في الجولة التاسعة

الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة.

الزمالك والجونة يوم 7 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الثانية عشر.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وزارة الشباب والرياضة تؤكد إيقاف كافة الأنشطة الرياضية بنادي الزمالك خلال الانتخابات

أكدت قائمة احمد سليمان المترشح لرئاسة نادي الزمالك علي رفض القائمة عمليات الإرهاب التي تحاول فرضها الإدارة الحالية على مدربي النادي و العاملين به لمحاولة اجبارهم على التواجد و الدعايا الانتخابية الموجهة.

وجاء البيان كالأتي:” وزارة الشباب والرياضة تؤكد بأن يوم انعقاد الجمعية العمومية بالنادي المقرر لها غداً الجمعة يتم إيقاف كاقة الأنشطة الرياضية بالنادي والتدريبات وأي فعاليات اخري سوي العملية الانتخابية.

ووأصل:" وقد وقع مدير أمن النادي علي المحضر الأمني وأقربه بإيقاف كافة الأنشطة خلال اليوم الانتخابي لدواعي أمنية واحترازية وبالتالي لن يكون هناك أي أنشطة رياضية أو اجتماعية أو ثقافية خلال اليوم الانتخابي.